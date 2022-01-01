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В Чехии 445 000 людей старше 15 лет подвержены риску зависимости от цифровых технологий

В Чехии 445 000 людей старше 15 лет подвержены риску зависимости от цифровых технологий

Партнер рубрики:
Kochy
13 июля
12:28
73
​По экспертным оценкам, 445 тысяч людей старше 15 лет в Чешской Республике подвержены риску зависимости от мобильных телефонов, социальных сетей или онлайн-игр. Около 125 000 из них находятся в группе высокого риска.

В Чехии 445 000 людей старше 15 лет подвержены риску зависимости от цифровых технологий

Об этом говорится в отчете о цифровых зависимостях за этот год, утвержденном правительственным советом по координации политики в области зависимостей. До сих пор Национальный центр мониторинга наркотиков и наркомании готовил ежегодные отчеты об употреблении запрещенных наркотиков, алкоголя, табака и азартных игр. В этом году он впервые сосредоточился на зависимости от цифровых технологий.

«Злоупотребление интернетом и цифровыми технологиями затрагивает относительно большую часть населения и является причиной ряда нарушений здоровья и негативного воздействия на человека и его окружение», — отмечают авторы доклада.

Зависимость нарушает суточный ритм. Люди недосыпают и хуже ориентируются во времени. Они страдают от усталости, отсутствия концентрации, головных болей, болей в глазах или спине. Их контакты ограничены онлайн-средой. Снижается физическая активность, нарастают конфликты в отношениях. Зависимость сопровождается тревогой, депрессией или агрессией.

Три четверти взрослых в Чехии пользуются Интернетом каждый день. 72% людей пользуются Интернетом на мобильном телефоне. Более 60% также посещают социальные сети. Взрослые в Интернете чаще всего читают новости и ищут информацию, посещают социальные сети, просматривают и покупают товары. Почти 25% людей играют в цифровые игры.

Согласно отчету, люди проводят в сети в среднем от 130 до 150 минут в будние дни вне работы и учебы, в выходные — от 160 до 180 минут. Мужчины находятся в сети на 20-30 минут дольше в день, чем женщины. В то время как мужчины проводят больше времени за играми и просмотром порнографии, женщины обычно посещают социальные сети и совершают покупки. Согласно отчету, от 6% до 7% мужчин и от 4% до 5% женщин подвержены риску зависимости. Риск снижается с возрастом, он наиболее высок у молодых людей до 25 лет.

При пересчете, по мнению авторов, в Чехии риску зависимости подвержены около 253 000 мужчин и 192 000 женщин, т.е. всего 445 тысяч человек старше 15 лет.

В настоящее время в Чешской Республике существует 109 программ лечения для людей, злоупотребляющих цифровыми технологиями. Страховые компании ежегодно покрывают затраты на лечение для 150 — 180 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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