Курс евро впервые был меньше доллара с конца 2002 года

Единая европейская валюта — евро — упала ниже паритета с долларом США впервые с декабря 2002 г. и торговалась 13 июля на уровне около 0,9998 доллара США незадолго до 15:00 по центральноевропейскому летнему времени, после чего вновь поднялась выше паритета.

По мнению аналитиков, падению евро способствуют опасения рецессии в еврозоне и предположение о том, что Центральный банк США продолжит повышать ключевые процентные ставки.

На настроения участников рынка повлияла сегодняшняя статистика из США, которая показала, что уровень инфляции в США неожиданно вырос до 9,1% в июне. Инфляция находится на самом высоком уровне с 1981 года. В еврозоне, по предварительным данным, уровень инфляции составил рекордные 8,6%, однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему удерживает базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард объявила в июне, что рассчитывает поднять ключевую ставку на четверть процентного пункта в этом месяце. К концу года он намерен ускорить темпы повышения ставок.

В США базовая процентная ставка сейчас находится в диапазоне от 1,50 до 1,75% и глава центрального банка Джером Пауэлл прогнозирует, что ставки будут продолжать расти.

«Сегодняшние цифры по инфляции ошеломляют. Это больше, чем ожидалось, и это показывает, что инфляция быстро движется в нежелательном направлении», — сказал Крис Заккарелли, главный инвестиционный аналитик Advisor Alliance, сообщает Reuters. Больше всего продолжают расти цены на бензин и продукты питания.

Источник: ceskenoviny.cz