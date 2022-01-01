Парламент Чехии утвердил экономичный тариф на электроэнергию

Палата депутатов Чехии утвердила экономичный тариф, который призван снизить счета за газ и электроэнергию для домохозяйств. Правительство примет решение о конкретной форме тарифа — кто может на него рассчитывать и каким будет размер компенсаций от государства. Это планируется сделать на рубеже июля и августа.

За поправку проголосовали депутаты из различных политических партий. Законопроект теперь будет рассмотрен Сенатом, затем его должен подписать президент.

«Мы осознаем тяжелые последствия развязанной Россией необъявленной энергетической войны. Поэтому мы создали экономичный тариф, чтобы помочь домохозяйствам с высокими ценами на энергию», — представил закон министр промышленности и торговли Йозеф Сикела в четверг перед заседанием нижней палаты.

В то же время он признал, что большое количество граждан сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы из-за подорожания энергии.

Людям не нужно будет подавать заявления на выплату компенсаций, они получат деньги автоматически. «Никому не придется обращаться к властям за помощью, не у кого просить. Точный размер госпособия каждый узнает из своего счета», — пояснил Сикела.

Как именно будет выглядеть компенсация, кто и когда ее получит, правительство уточнит в следующем постановлении.

Министр предполагает, что это решение Кабмин примет на рубеже июля и августа. «Мы предоставим не менее 27 миллиардов крон, что обеспечит домохозяйствам компенсации на сумму до 16 000 крон», — добавил он.

«Люди увидят это в своих счетах 1 октября. Поддержка должна действовать в течение всего отопительного сезона», — сказал Сикела журналистам после принятия закона.

Поддержка не будет распространяться на дачи и другие объекты для отдыха и подзарядку электромобилей.

Источник: novinky.cz