Классические платежные карты уйдут в прошлое, считает глава Mastercard в Чехии

Генеральный директор Mastercard в Чехии и Словакии Михал Чарны предполагает, что оплата пластиковой платежной картой, которую сегодня в кошельке носит почти каждый, в будущем уйдет в прошлое.

Как пандемия коронавируса повлияла на сегмент, в котором работает Mastercard?

Пандемия в первую очередь изменила поведение потребителей. Она ничего не перевернула с ног на голову, а сдвинула некоторые тенденции на несколько лет вперед. Мы уже знаем, что это коренным образом продвинуло диджитализацию платежей. После covid нам стало известно, что 59% транзакций уже совершаются с помощью платежной карты. Честно говоря, это число, вероятно, было бы больше, если бы люди могли платить картой везде, где бы они хотели. Я верю, что благодаря технологической деятельности мы скоро дойдем до показателя в 75%.

Упомянутая тенденция также вызвана изменением восприятия, когда, в отличие от периода до пандемии, у чехов есть наличные в кошельках, но они держат их там на всякий случай. Для оплаты эти деньги уже не достают, в основном используют карту, мобильный телефон или смарт-часы.

Можно ли сделать выводы из вашей статистики, почему люди предпочли безналичный расчет во время пандемии коронавируса? Например, чтобы избежать физического контакта с продавцом?

Около восемнадцати процентов опрошенных подтвердили нам, что хотят использовать карту именно потому, что не хотят физически контактировать с продавцом. Однако не это было основной причиной, которая «вынуждала» людей платить безналом во время пандемии. Большинство опрошенных сказали, что причиной, по которой они предпочитают расплачиваться картой, является скорость и безопасность транзакции. В качестве еще одной причины они часто называли тот факт, что просто не хотят носить с собой наличные деньги. Это также повлияло на поведение розничных продавцов, которые часто поощряли клиентов использовать платежные карты в качестве предпочтительного метода. Несколько продавцов также обратились к нам с вопросом, могут ли они вообще отказаться от приема наличных.

Что вы им ответили?

Все просто. Чешское законодательство так делать не разрешает, хотя точные штрафы не определены. Поэтому продавцы немного расстроились и спросили нашего мнения, как устроить так, чтобы им не приходилось принимать наличные. [...]

Ускорила ли пандемия появление новых платежных технологий?

Скорее да. Чехия уже давно находится среди стран-лидеров по бесконтактным платежам, и благодаря этому так называемая токенизация стремительно расширяется. Это означает хранение платежной карты благодаря шифрованию на самых разных устройствах. Широко распространены платежи с помощью мобильного телефона и смарт-часов. Интересно, что сегодня около 32% чехов регулярно расплачиваются мобильным телефоном. Другие технологии также медленно приобретают популярность, например, оплата фитнес-браслетом или платежным кольцом. Мы постепенно движемся к тому, что многие вещи вокруг нас будут иметь платежный функционал. Будем платить тем, что оказалось под рукой. Или, может быть, нам даже не придется ничего вытаскивать. В Латинской Америке мы недавно запустили новую платежную систему Mastercard Biometric Checkout. Функция основана на том, что вы платите подмигиванием, легкой улыбкой или взмахом руки. По примеру того, как просто сейчас разблокировать мобильный телефон. Это очень приятно и просто. В будущем я думаю, что эта технология будет иметь потенциал и в Чешской Республике.

Это максимум, куда может продвинуться безналичный расчет?

Я думаю, что целью является максимальное упрощение платежей и внедрение их как «незаметного» действия. Конечно, мы должны сбалансировать это с обеспечением максимальной безопасности. В будущем для подтверждения личности потребуется все меньше и меньше действий пользователя. Сегодня мы уже можем проверить личность пользователя мобильного телефона только по тому, как он держит девайс или как он к нему прикасается. По сути, нам не нужно, чтобы он делал что-то помимо этого. С другой стороны, мы инвестируем во все более умный искусственный интеллект. Вот почему я предполагаю, что конечной точкой будет возможность заплатить, просто подумав об этом.

Из ваших ответов может показаться, что оплата обычной пластиковой картой скоро уйдет в прошлое. Вам так не кажется?

Мы обязательно придем к этому со временем. Вопрос в том, через какое время. Сегодня, в принципе, платежные карты могут быть выпущены только в цифровом виде. Ряд финтех-компаний поставили цель полностью отказаться от пластиковых карт, и мы также наблюдаем тенденцию к внедрению полностью цифровых карт в некоторых крупных банках. Эта тенденция, несомненно, будет продолжать расти. Однако физические карты точно не исчезнут в ближайшие месяцы. Причина проста. Хотя существует развитая инфраструктура бесконтактных платежей, чехи мыслят дальновидно, например, при поездках за границу они могут иметь проблемы с оплатой и часто нуждаются в физической карте. Многие чехи имеют физическую платежную карту, но не используют ее активно дома. Точно так же физическая платежная карта является своего рода подстраховкой для некоторых пользователей, если, например, у них сел мобильный телефон. Более того, саму пластиковую карту теперь можно заменить экологическим вариантом, например, из переработанного материала или морского пластика. Мы видим интерес к этому и со стороны банков [...].

В прошлом об госадминистрации часто говорили как о месте, где заметно не хватало приема платежных карт. Это все еще так?

Я думаю, что в государственном управлении есть еще много возможностей для совершенствования. Мы предвидим будущее таким образом, что можно будет оплачивать все сборы безналично. Второй сегмент, на который мы обращаем большое внимание, — это уже упомянутый сегмент малых предпринимателей и индивидуальных предпринимателей. Здесь мы также видим относительно большой разрыв. Чехи призывают не только к расширению сети мест, где можно расплачиваться картой, но и к упрощению безналичных расчетов, особенно в Интернете. Мы больше не хотим переписывать номер карты, срок действия и код безопасности. В настоящее время это именно то, что мы находим утомительным. Поэтому я рад видеть запуск Click to Pay, нового, лучшего способа оплаты в Интернете — передовой платежной технологии, основанной на стандартах безопасности и интеллектуальной безопасности Mastercard. Технология обеспечивает оплату в Интернете одним кликом.

Каковы текущие отношения Mastercard с цифровыми валютами?

Я могу сказать за себя, что некоторые цифровые валюты немного сложны в том смысле, что общественное мнение о них и интерес к оплате ими обычно меняются от недели к неделе. Даже позиция нашей компании по отношению к криптовалютам очень инновационная, хоть и осторожная. Многие люди накопили средства в криптовалютах и ​​теперь думают, как конвертировать их в реальные покупки. Мы делаем это возможным в рамках Mastercard, и мы работаем с несколькими партнерами, чтобы обеспечить возможность проведения транзакций с криптовалютами.

Самая «сильная» тема в этом году — война в Украине. Как это повлияло на деятельность Mastercard?

Эти события затронули сотни наших коллег, наших клиентов и партнеров больше, чем мы могли себе представить, не только в Украине, но и в России. В первые дни безопасность наших сотрудников была абсолютным приоритетом. Сразу после этого начались переговоры о совершенно беспрецедентном до недавнего времени шаге. И результат мы все сегодня уже знаем: с марта карты Mastercard, выпущенные российскими банками, не поддерживаются. Кроме того, ни одна Mastercard не будет работать в российских магазинах или банкоматах. Конечно, мы также подключились к мероприятиям, которые помогают беженцам из Украины, как на ближайшем этапе, так и в среднесрочной перспективе. Мы поддерживаем программы, обеспечивающие долгосрочную экономическую интеграцию мигрантов. Например, мы также являемся партнерами платформы Ulekare.cz, которая запустила бесплатную медицинскую консультацию для беженцев на украинском и русском языках. С технологической точки зрения мы поддерживаем НПО, правительства и различные финансовые учреждения в их собственных усилиях, предоставляя им нашу платформу пожертвований для кампаний по сбору средств. Дополнительную поддержку обеспечивают важные киберинструменты для предотвращения мошенничества и общей процессуальной защиты.



Источник: prazska.drbna.cz

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