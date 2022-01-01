Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Мошенничество на кассах самообслуживания? Новые технологии в чешских магазинах помогут поймать воров

Мошенничество на кассах самообслуживания? Новые технологии в чешских магазинах помогут поймать воров

Партнер рубрики:
Kochy
30 июля
17:45
186
Уловки для обмана касс самообслуживания становятся все более и более изобретательными. Однако, несмотря на изощренные методы воровства, чешские магазины все более успешно борются с ворами.

Мошенничество на кассах самообслуживания? Новые технологии в чешских магазинах помогут поймать воров

В то же время это борьба такая же вечная, как и история этих аппаратов. Когда супермаркеты начали устанавливать кассы самообслуживания, покупатели одновременно начали тестировать, что им сойдет с рук. Кража принимала разные формы: дорогие стейки выдавались за лук, а штрих-код дешевой бутылки вина наклеивался на дорогую бутылку. Некоторые клиенты даже отсканировали все идеально, но затем ушли, не заплатив. Однако эпоха повального воровства на кассах самообслуживания подходит к концу. Супермаркеты сопротивляются, оснащая свои аппараты новыми технологиями или видеокамерами, которые распознают лица покупателей и помогают выявить обман.

Некоторые продавцы уже начали работу с магазинами, где вы уже не найдете классическую кассу и кассира. В Чехии таким пионером стала торговая сеть COOP, которая весной этого года открыла в Страконице первый единственный магазин самообслуживания с круглосуточным режимом работы.

Кроме того, автоматы начинают устанавливать магазины с одеждой или товарами для дома. Однако внедрение касс самообслуживания в Чехии идет относительно медленно — торговцы обеспокоены консервативным поведением чешских покупателей.

Сети Tesco и Kaufland первыми установили и постепенно внедряют кассовые аппараты для самообслуживания. Их постепенно дополняют, например, Lidl или Penny. Среди других крупных сетей — Rossmann, Bauhaus или Hornbach, которые также начали тестировать продажи самообслуживания.

Тем не менее, проблема мошенничества на кассах такого типа является актуальной для супермаркетов. Согласно исследованию, проведенному Университетом Лестера, розничные продавцы, которые обрабатывают половину своих транзакций через кассы самообслуживания, могут ожидать на 75% больше краж.

Совершают ли люди непреднамеренные ошибки при использовании касс самообслуживания? Конечно. Легко ввести неверный код товара, перепутать название кондитерских изделий или бросить товар в сумку, думая, что он уже отсканирован. Это случается регулярно — и поэтому многие злостные воры выдают себя за невиновных покупателей, которые «не хотели воровать».

А поскольку риск быть пойманным и обвиненным в краже в магазине невелик, у большой группы покупателей возникает соблазн попытаться совершить кражу в магазине. 

Чтобы отговорить покупателей от хулиганских поступков, продавцы сами придумали некоторые уловки. Многие торговые автоматы имеют большие видеоэкраны, намеренно установленные на уровне лица покупателя, чтобы создать ощущение, что за ним наблюдают. Другие ритейлеры идут еще дальше и отображают лицо покупателя на экране компьютера, где его невозможно не заметить.

Однако у этого метода больше психологическая сдерживающая функция. На самом деле запись не ведется и сотрудники активно не отслеживают отснятый материал.

Сегодня многие кассовые аппараты могут идентифицировать определенные продукты, используя комбинацию камер и искусственного интеллекта. Например, если покупатель сканирует овощи, которые камера помечает как зеленые, система распознает цвет и позволяет покупателю оплачивать только определенный набор продуктов.

Крупные мировые ритейлеры также тестируют технологию, которая распознает товары в зоне сумок, даже если они не были должным образом отсканированы. 

Еще одно решение в последние годы предложила французская сеть Decathlon, которая использует систему штрих-кода со специальной этикеткой для товаров, где все, что вам нужно сделать — это положить товар в большую коробку, а кассир загрузит его оптом, без необходимости сканировать элементы по отдельности.

«Преимущество случайных правонарушителей в том, что вы можете довольно легко заставить их быть честными, потому что они действительно не хотят, чтобы их поймали», — объясняет Адриан Бек.  Эксперты рекомендуют соблюдать презумпцию невиновности покупателя — в конце концов, ложное обвинение может означать, что он никогда не вернется в магазин.

«Важно не оттолкнуть клиента. Он мог совершить ошибку, и мы не хотим, чтобы сотрудники впоследствии обращались с ним как с вором», — соглашается Мэтт Редвуд, директор по передовым решениям самообслуживания в Diebold Nixdorf. Его кассы самообслуживания используются такими сетями, как IKEA и Lidl.

В подозрительной ситуации кассир может предупредить сотрудника, чтобы тот следил за процессом сканирования, но вмешивался только в случае возможной кражи. 

Источник: forbes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



читайте по теме
Assets
28 июля
16:35
12060
Общество
Чешский новостной портал сравнил цены на продукты в Чехии, Польше и Германии. Выводы неутешительные
Assets
25 июля
14:04
2819
Шоппинг
Где покупать бытовую технику и электронику в Чехии? Самые известные онлайн-магазины
Assets
13 июля
09:33
2727
Экономика
Рост цен не прекращается. Инфляция в Чехии достигла 17,2 процентов
Assets
09 июля
09:51
3963
Экономика
Масло почти в два раза дороже. Как инфляция отразилась на скидках на продукты
Последние новости:
Assets
30 июля
15:54
295
Общество
Пожарный упал со скалы в Чешской Швейцарии
Assets
30 июля
13:25
547
Общество
Три чешских семьи рассказали, как они справляются с повышением цен
Assets
29 июля
18:00
1210
Общество
Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в фонтане на Праге 10. Предупреждения о качестве воды игнорируют
Assets
29 июля
15:06
1300
Общество
Бесплатные консультации по поиску работы в Чехии для беженцев из Украины
Assets
29 июля
13:11
1348
Общество
Кто виноват в пожаре в Чешской Швейцарии? Полиция ищет свидетелей
Assets
30 июля
11:49
278
Общество
Остановки пражского транспорта озвучит голос бармена Мо из «Симпсонов». Чехи проголосовали за актера дубляжа Вондрачека
Assets
29 июля
12:00
1143
Общество
Тела двух пропавших без вести чехов нашли во французских Альпах
Assets
29 июля
11:00
1056
Общество
В Чешскую Швейцарию на смену итальянским летят шведские самолеты. Для общественности запустили онлайн-трансляцию тушения пожара
Assets
28 июля
17:30
1826
Культура
Куда пойти с 30 июля по 5 августа: развлечения на открытом воздухе, шоу и праздники в Чехии
Assets
28 июля
15:00
3217
Общество
Нарушение ПДД в Чехии теперь обойдется дороже. Штрафы для водителей вырастут, а наказания будут строже


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы