Мошенничество на кассах самообслуживания? Новые технологии в чешских магазинах помогут поймать воров

Уловки для обмана касс самообслуживания становятся все более и более изобретательными. Однако, несмотря на изощренные методы воровства, чешские магазины все более успешно борются с ворами.

В то же время это борьба такая же вечная, как и история этих аппаратов. Когда супермаркеты начали устанавливать кассы самообслуживания, покупатели одновременно начали тестировать, что им сойдет с рук. Кража принимала разные формы: дорогие стейки выдавались за лук, а штрих-код дешевой бутылки вина наклеивался на дорогую бутылку. Некоторые клиенты даже отсканировали все идеально, но затем ушли, не заплатив. Однако эпоха повального воровства на кассах самообслуживания подходит к концу. Супермаркеты сопротивляются, оснащая свои аппараты новыми технологиями или видеокамерами, которые распознают лица покупателей и помогают выявить обман.

Некоторые продавцы уже начали работу с магазинами, где вы уже не найдете классическую кассу и кассира. В Чехии таким пионером стала торговая сеть COOP, которая весной этого года открыла в Страконице первый единственный магазин самообслуживания с круглосуточным режимом работы.

Кроме того, автоматы начинают устанавливать магазины с одеждой или товарами для дома. Однако внедрение касс самообслуживания в Чехии идет относительно медленно — торговцы обеспокоены консервативным поведением чешских покупателей.

Сети Tesco и Kaufland первыми установили и постепенно внедряют кассовые аппараты для самообслуживания. Их постепенно дополняют, например, Lidl или Penny. Среди других крупных сетей — Rossmann, Bauhaus или Hornbach, которые также начали тестировать продажи самообслуживания.

Тем не менее, проблема мошенничества на кассах такого типа является актуальной для супермаркетов. Согласно исследованию, проведенному Университетом Лестера, розничные продавцы, которые обрабатывают половину своих транзакций через кассы самообслуживания, могут ожидать на 75% больше краж.

Совершают ли люди непреднамеренные ошибки при использовании касс самообслуживания? Конечно. Легко ввести неверный код товара, перепутать название кондитерских изделий или бросить товар в сумку, думая, что он уже отсканирован. Это случается регулярно — и поэтому многие злостные воры выдают себя за невиновных покупателей, которые «не хотели воровать».

А поскольку риск быть пойманным и обвиненным в краже в магазине невелик, у большой группы покупателей возникает соблазн попытаться совершить кражу в магазине.

Чтобы отговорить покупателей от хулиганских поступков, продавцы сами придумали некоторые уловки. Многие торговые автоматы имеют большие видеоэкраны, намеренно установленные на уровне лица покупателя, чтобы создать ощущение, что за ним наблюдают. Другие ритейлеры идут еще дальше и отображают лицо покупателя на экране компьютера, где его невозможно не заметить.

Однако у этого метода больше психологическая сдерживающая функция. На самом деле запись не ведется и сотрудники активно не отслеживают отснятый материал.

Сегодня многие кассовые аппараты могут идентифицировать определенные продукты, используя комбинацию камер и искусственного интеллекта. Например, если покупатель сканирует овощи, которые камера помечает как зеленые, система распознает цвет и позволяет покупателю оплачивать только определенный набор продуктов.

Крупные мировые ритейлеры также тестируют технологию, которая распознает товары в зоне сумок, даже если они не были должным образом отсканированы.

Еще одно решение в последние годы предложила французская сеть Decathlon, которая использует систему штрих-кода со специальной этикеткой для товаров, где все, что вам нужно сделать — это положить товар в большую коробку, а кассир загрузит его оптом, без необходимости сканировать элементы по отдельности.

«Преимущество случайных правонарушителей в том, что вы можете довольно легко заставить их быть честными, потому что они действительно не хотят, чтобы их поймали», — объясняет Адриан Бек. Эксперты рекомендуют соблюдать презумпцию невиновности покупателя — в конце концов, ложное обвинение может означать, что он никогда не вернется в магазин.

«Важно не оттолкнуть клиента. Он мог совершить ошибку, и мы не хотим, чтобы сотрудники впоследствии обращались с ним как с вором», — соглашается Мэтт Редвуд, директор по передовым решениям самообслуживания в Diebold Nixdorf. Его кассы самообслуживания используются такими сетями, как IKEA и Lidl.

В подозрительной ситуации кассир может предупредить сотрудника, чтобы тот следил за процессом сканирования, но вмешивался только в случае возможной кражи.

Источник: forbes.cz

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