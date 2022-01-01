Рост цен на новые квартиры в Чехии остановился, в некоторых регионах недвижимость дешевеет

​Данные крупных девелоперских компаний показывают, что рост цен на новые квартиры в Чехии остановился. Это видно при поквартальном сравнении, например, в Праге. Риелторы утверждают, что в некоторых регионах недвижимость начинает немного дешеветь. Снижение спроса в основном вызвано более высокими процентными ставками по ипотечным кредитам.

Квартира, которая в начале года была бы продана за несколько недель, теперь выставлена ​​на продажу уже три месяца, и лишь несколько человек в неделю приезжают ее посмотреть. Период продажи продлен для большинства квартир. «Если в прошлом году это было порядка нескольких недель, даже дней, то в этом году это занимает больше времени, и нет ничего необычного в том, что квартира продается в течение нескольких месяцев или полугода», — сравнивает маклер Ондржей Поспишил.

Брокеры связывают это в основном с повышением процентных ставок по ипотечным кредитам. Квартир продается все меньше.

«Поскольку предложение на серверах недвижимости увеличивается, а период продаж увеличивается, вполне вероятно, что в некоторых местах будет небольшое снижение цен на квартиры», — считает Поспишил.

Некоторые продавцы уже это наблюдают, например в Брно. «Мы начинали с цены в 7,8 миллиона за конкретную квартиру, сейчас это ровно семь миллионов. В марте этого года такая квартира в подобном месте была продана более чем за восемь миллионов», — приводит конкретный пример риелтор Йозеф Баяр.

Кроме того, аналогичная квартира раньше оставалась в продаже максимум две недели, теперь она продается уже два месяца. По словам Баяра, раньше было до семи желающих в неделю, сейчас максимум два. Именно поэтому он ожидает, что цены на недвижимость упадут на 15%.

Аналогичный опыт у брокеров в небольших городах. «Сумасшествие, которое у нас было в прошлом году, когда любая недвижимость была продана в течение недели, закончилось. Это связано с ростом процентной ставки», — поясняет риэлтор Петр Иванко.

«Интерес резко упал, вполне реально, что цены на недвижимость тоже начнут падать, потому что рекламное время будет увеличиваться, а количество людей, которые могут позволить себе ипотеку и собственное жилье, будет далее уменьшаться», — добавляет Вероника Крачмар Хегрова, директор по продажам специализированного портала недвижимости.

Подорожают ли ипотечные кредиты снова, станет ясно через несколько дней, когда правление Чешского национального банка примет решение о процентных ставках.

Источник: ceskatelevize.cz

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