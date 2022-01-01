Украина подождет, правительству надо разобраться с социальными последствиями кризиса, считают чехи

​Чехия уже месяц выполняет роль страны-председателя в ЕС. Как показал опрос агентства STEM, чехи хотят, чтобы правительство использовало эту роль в основном для решения энергетического кризиса. Наоборот, по их мнению, с послевоенным восстановлением Украины и включением страны в Евросоюз пока можно подождать.

Самой важной задачей чешского председательства 79% опрошенных считают «решение социальных последствий энергетического кризиса». Эта тема имеет совершенно универсальную привлекательность в обществе, даже среди противников евроинтеграции.

«Это явно основано на динамике внутренних цен. Чехи надеются, что Европа прикроет нам спину в этой ситуации. По нашим данным, четыре пятых населения должны начать существенно экономить, то есть даже более обеспеченные слои населения», — объясняет социолог Никола Горжейш.

Данные основаны на опросе агентства STEM в сотрудничестве с чешскими интересами в консорциуме ЕС, в котором участвовал 1021 человек. Опрос проходил с 20 по 30 мая 2022 года, т.е. до начала председательства Чехии в Совете ЕС.

С энергетической безопасностью также связано то, что 57% населения хотят, чтобы правительство ускорило переход на зеленую энергию. Предложения сделать это возможным будут в повестке дня чешского председательства в ближайшие месяцы.

«Возобновляемые источники сейчас являются очевидной альтернативой ископаемому топливу не только из-за климатического кризиса, но и потому, что они повышают энергетическую самодостаточность Чехии. А 82% чехов теперь хотят энергетической самодостаточности в Европе, что намного больше, чем прошлым летом», — объясняет Хелена Трухла, главный аналитик интересов Чехии в проекте ЕС.

Напротив, тема, которая стоит первой в списке правительственных приоритетов, то есть послевоенное восстановление Украины и поддержка ее вступления в Европейский Союз, для чехов несущественна. Лишь около трети населения просит отечественное правительство сосредоточиться на Украине во время ее председательства в Совете ЕС.

Пять приоритетов председательства Чехии по мнению правительства

1. Преодоление кризиса беженцев и послевоенное восстановление Украины

2. Энергетическая безопасность

3. Укрепление европейского оборонного потенциала и безопасности киберпространства

4. Стратегическая устойчивость европейской экономики

5. Устойчивость демократических институтов

Однако государственный приоритет под названием «стратегическая устойчивость европейской экономики» отвечает высоким социальным запросам. Это означает, что, по мнению опрошенных, ЕС должен стремиться к повышению безопасности поставок сырья и компонентов, необходимых для бесперебойного функционирования чешской промышленности, например, автомобильной. Эта тема оказалась на мнимом третьем месте в списке тем, запрашиваемых общественностью.

«Тот факт, что 68% населения поддерживает усилия по снижению зависимости от одного или нескольких поставщиков сырья или комплектующих, отражает опасения по поводу дальнейшего развития отношений не только с Россией, но и с Китаем. Из обеих стран Европа теперь импортирует не только нефть и газ, но и ряд других важнейших видов сырья», — объясняет Трухла.

Чехи тогда оказали большую поддержку — второе место — правительству в стремлении к соблюдению демократических правил в отдельных странах союза и заботе о защите независимости СМИ.

«В основном это отражает тот факт, что даже в Чешской Республике у людей нет длительного ощущения того, что суды и учреждения работают честно и справедливо. Согласно данным, у чехов есть определенные сомнения относительно состояния демократии, например, в Венгрии и Польше, но они пока не считают это полной трагедией», — говорит социолог Горжейш.

В ходе опроса агентство STEM также выяснило, какая информация о ЕС больше всего интересует чехов. Их мало интересуют новости о различных переговорах, они хотели бы больше узнать о том, какие выгоды имеет Чехия от членства в ЕС, особенно о том, сколько денег страна ежегодно получает от ЕС.

Источник: seznamzpravy.cz

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