Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги

Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги

Партнер рубрики:
Kochy
18 октября
10:38
464
​Несколько автомобилей столкнулись на площади Палацкого в Праге утром 18 октября. По данным полиции, пострадали пять человек, никто не находится в критическом состоянии. Место аварии перекрыто для движения транспорта.

Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги

Об этом сообщили представители полиции и службы спасения Рихард Грдина и Яна Поштова.

«Сейчас мы оказываем помощь пятерым пострадавшим в аварии. К счастью, никто из них не находится в критическом состоянии, все в сознании», — сообщила Поштова вскоре после аварии.

Полиция рекомендует объезжать место аварии. Повреждения в результате ДТП получили шесть автомобилей.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
18 октября
10:40
32603
Жизнь
Регистрация брака и партнерского союза в Чехии: права, условия, документы
Assets
18 октября
09:46
443
Общество
В пятницу, 28 октября, в Чехии будут закрыты крупные магазины
Assets
18 октября
08:21
276
Общество
Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек
Assets
17 октября
20:46
1908
Общество
В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены
Последние новости:
Assets
18 октября
11:00
187
Общество
Полиция проводит следственные действия в магистрате в Брно
Assets
18 октября
09:46
443
Общество
В пятницу, 28 октября, в Чехии будут закрыты крупные магазины
Assets
18 октября
08:21
276
Общество
Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек
Assets
17 октября
20:46
1908
Общество
В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены
Assets
17 октября
20:25
593
Общество
Женщине в Чехии предъявлено обвинение из-за аварии, виновницей которой стала ее собака
Assets
17 октября
15:15
1116
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября
Assets
17 октября
14:37
966
Общество
17-летний подросток стрелял на Вацлавской площади в Праге из газового пистолета
Assets
17 октября
13:13
1578
Политика
Отчет BIS: в Чехии обнаружили пророссийского агента
Assets
17 октября
12:21
3191
Общество
Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи
Assets
17 октября
10:51
2108
Экономика
Seznam Zprávy: прибыльный пражский бизнес российского олигарха


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы