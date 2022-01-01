Правительство Чехии хочет увеличить налоги. В первую очередь на алкоголь, сигареты и жилье

Эксперты в области экономики составляют для правительства список налогов, которые желательно увеличить. В первую очередь это налоги на вино и другой алкоголь, бензин и сигареты, а также недвижимость. В то же время Национальный экономический совет при правительстве (NERV) ищет статьи в бюджете, которые можно сократить.

«Мы определенно работаем над этим. Создается материал с перечнем наиболее настоятельно рекомендуемых изменений в части доходов и расходов, которые должны постепенно ликвидировать структурный дефицит», — подтвердил SZ Byznys экономист и член Национального экономического совета при правительстве Либор Душек.

Сумма этих статей в списке составляет более 200 миллиардов крон.

По его словам, кабинет Петра Фиалы должен начать с того, что пошло не так два года назад. ODS вместе с ANO и SPD протолкнули снижение подоходного налога через парламент. «Это нужно как-то компенсировать. Отмена сверхваловой заработной платы в 2020 году была огромной ошибкой. Это сократило доходы бюджета на 100 миллиардов», — говорит Душек.

Реформа мало помогла беднейшим слоям населения и, кроме того, подстегнула инфляцию. «По разным оценкам, это стало причиной четверти сегодняшней инфляции», — напоминает экономист. Он советует вернуть ставку на уровень 2020 года и сделать налог более гибким.

«Это экономически целесообразно. Просто поднимите ставку налога до 19%. При этом налоговую скидку превратите в бонус, чтобы ей могли воспользоваться все, а не только те, у кого есть дети», — говорит Душек.

Одним из важнейших доходов государственного бюджета является налог на добавленную стоимость. В настоящее время в Чехии есть три ставки НДС, базовая 21% и две льготных, 15 и 10%. Душек предлагает объединить две сниженные ставки в одну — от 12 до 13%. «Воздействие на цены минимально, и значительная экономия на администрировании бы окупилась», — говорит он. Экономист считает идеальной, но политически невозможной, единую ставку НДС, как, например, в Дании.

По словам Душека, налоги на потребление обеспечивают огромный источник потенциального дохода — это налоги на сигареты, алкоголь и бензин. Они определяются не в процентах, как в случае с другими налогами, а в кронах за литр пива, спиртных напитков или бензина или за сигарету.

«За последние 10 лет цены на все эти продукты выросли из-за инфляции, но их налогообложение осталось прежним, — критикует Душек. — В последние годы прошла налоговая реформа, которую никто не заметил. Все налоги на потребление устанавливаются в номинальной сумме, которая не изменилась за последние 10 лет. Но в реальном выражении она уменьшается с инфляцией».

«Если бы нынешнее правительство действительно хотело такое же налогообложение, как при последнем правом правительстве, то есть 10 лет назад, то оно должно было бы увеличить налог на бензин на 37%, на дизельное топливо на 49% и на пиво на 37%», — подсчитал Душек.

Налогообложение вин — это вечная тема политических дебатов. Белые, красные и розовые негазированные вина освобождены от налогообложения, ставка составляет 0%.

«Это одна из самых абсурдных налоговых льгот, которые у нас есть. Некоторые налоговые льготы необратимы, это связано с влиянием винного лобби из Южной Моравии», — говорит экономист NERV. В то же время налогообложение вина могло бы приносить 1,8 миллиарда крон ежегодно.

Большая часть вина импортируется в Чехию. «Это приведет к повышению цен для потребителей. Продажи вина на внутреннем рынке немного снизятся. Но спрос на алкоголь мало отражается на ценах», — считает Душек. По словам Душека, столь же абсурдным исключением является налоговый вычет с ипотечных кредитов до 300 000 крон.

Более высокий налог на недвижимость также помог бы бюджету. «Это налог, который мы можем поднять. Убежать от него практически невозможно», — говорит Либор Душек. Цены на недвижимость растут, а налоги за последние 10 лет не изменились. В реальном выражении они упали на 35-60% и более.

Базовую ставку определяет государство, а муниципалитеты могут повышать ее за счет коэффициента. Душек считает, что в ближайшее время муниципалитеты решат увеличить налог на имущество.

В настоящее время правительство завершает работу над налогом на сверхприбыль, который нужно будет заплатить уже за 2022 год банкам, нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям энергетической отрасли. «Те, кто категорично заявляют, что у закона нет шансов пройти через Конституционный суд, оторваны от реальности. Есть аргументы, почему он может пройти», — отмечает Душек.

По мнению экономиста, работающего на юридическом факультете Карлова университета, налогообложение прибыли уже в этом году было бы логичным: «Мы уже видим, как с неба падает непредвиденная чистая прибыль. Реальная заработная плата у ряда профессий значительно снизилась из-за инфляции, на 10-15% и более. Кто-то должен разбогатеть. У акционеров некоторых компаний прибыль значительно увеличилась. Инфляция и энергетический кризис привели к огромному перераспределению доходов», — добавляет он.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день