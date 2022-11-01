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Большое сравнение: на сколько в Чехии за год подорожали продукты

Большое сравнение: на сколько в Чехии за год подорожали продукты

Партнер рубрики:
Kochy
11 января
19:55
425
​Завершился один из самых сложных годов, во время которого продукты питания и напитки резко подорожали. В январе 2023 года цены снова подросли, но следующие месяцы должны быть более спокойными.

Большое сравнение: на сколько в Чехии за год подорожали продукты

Портал SZ Byznys более года отслеживает динамику цен на определенные продукты питания и напитки в сетях супермаркетов. Как изменилась стоимость продуктов с 3 января 2022 года?

Практически все стало значительно дороже. Исключением является пиво. Цена пол-литровых бутылок пива различных марок во многих случаях выросла всего на одну крону. С основными продуктами питания ситуация гораздо хуже.

Стограммовые упаковки плавленого и нарезанного сыра подорожали за 12 месяцев как минимум на 5 крон, но чаще на 10 крон и более. Стоимость молока длительного хранения выросла на 5–7 крон. Некоторые колбасы подорожали на 5 крон. Люди платят на 1 крону больше за обычный рогалик, который сейчас стоит 2,90 кроны. Шумавский хлеб подорожал с 30 до 45 крон.

Портал отслеживает цены в четырех торговых сетях: Tesco, Penny Market, Albert и Lidl. Цель — не сравнить их между собой, а показать продовольственную инфляцию на конкретные продукты, которые люди часто покупают. 

Сахар и яйца стали рекордсменами по росту цен в прошлом году, согласно данным Чешского статистического управления. Редакционное сравнение показало, что упаковка из 10 яиц в супермаркете Albert подорожала с 35 до 60 крон. Упаковка сахара весом 1 кг в Tesco теперь стоит не 18, а 35 крон.

Продукты питания, содержащие дорогие масла и жиры, сахар или муку, также становятся дороже. Например, сироп Yo в Albert стоит 95 крон, что на 23 кроны больше, чем год назад. Цена арахисового масла в Lidl выросла с 40 до 60 крон.

400-граммовая упаковка Rama Classic в Tesco за год подорожала с 65 до 100 крон. Цена на масло выросла на 10 крон.

В конце года цены начали расти и на крепкий алкоголь. Например, 0,5 литра Božkov Originál Tuzemský подорожали на 10 крон и сейчас стоят 169 крон. Основной причиной этого стала огромная энергоемкость производства спирта.

Есть несколько причин, по которым продукты питания и безалкогольные напитки так быстро дорожают. Прежде всего это рост цен на электроэнергию и газ. Другая причина, которая уже начала проявляться в полной мере во второй половине 2021 года, — это рост стоимости и недоступность таких материалов, как пластик, стекло и бумага.

Война в Украине и нарушение внешней торговли сельскохозяйственными товарами, такими как пшеница, подсолнечник и соя, также добавили топлива в инфляционный котел.

Рост цен продолжается

Благодаря ограничению цен на электроэнергию и газ продукты питания и напитки в Чешской Республике в этом году не должны дорожать так быстро, как в прошлом. Однако инфляционное давление постепенно переносится производителями, дистрибьюторами и розничными торговцами на цены, и те продолжают расти.

«К сожалению, нам не удалось избежать повышения цен. С этого месяца люди будут покупать некоторые товары в сетях примерно на 10% дороже. Для хлебобулочных изделий рост будет еще немного выше», — говорит Моника Вокржинкова, директор по маркетингу компании Semix Pluso, которая производит продукты здорового питания и сухие смеси для промышленных пекарен и кондитерских.

В этом году компания будет корректировать цены на продукцию в зависимости от дальнейшего развития цен на сырье, упаковку, рабочую силу, энергию и другие услуги.

Продолжается рост цен и на некоторые молочные продукты. Например, с января сыр «Гермелин» подорожал в магазинах с 49,90 кроны (цена на конец 2022 года) до 52,90 кроны. Год назад такой же сыр стоил 39,90 кроны.

Покупатели, вероятно, также будут платить больше за некоторые колбасы и мясо. «В некоторых сегментах повышение цен растянуто на более длительный период времени, но изменения цен все равно произойдут. Это позволит компенсировать рост затрат в предыдущем периоде», — говорит Томаш Леза, директор по закупкам мясокомбината MP Krásno.

Он называет четыре причины, по которым мясо и колбаса на прилавках станут еще дороже. В 2023 году производство свинины в ЕС будет примерно на 7% ниже, чем в прошлом году. Рынок упаковочных и производственных добавок все еще не стабилизировался. Растут цены на машины и технологическое оборудование, и, наконец, растет цена человеческого труда.

Однако в магазинах можно наблюдать и противоположную тенденцию. Некоторые продукты питания, вероятно, станут дешевле. В конце прошлого года масличные семена и, соответственно, растительное масло значительно подешевели. Эта тенденция, скорее всего, сохранится.

Источник: seznamzpravy.cz

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