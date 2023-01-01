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Чехия — единственная страна в ЕС, которая в 2022 году увеличила свой госдолг

Чехия — единственная страна в ЕС, которая в 2022 году увеличила свой госдолг

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
07 февраля
19:31
6137
По данным статистического управления Европейского союза Eurostat, размер долга Чехии достиг 45,2% валового внутреннего продукта.

Чехия — единственная страна в ЕС, которая в 2022 году увеличила свой госдолг

В целом по ЕС долг уменьшился до 85,1% ВВП, в еврозоне — до 93% ВВП. Чехия по-прежнему входит в число стран с наименьшими долгами в ЕС. В абсолютном выражении долг превысил 2,98 трлн крон. Годом ранее, в третьем квартале 2021 года, государственный долг превышал 2,43 трлн крон, составляя 40,4% ВВП.

Дефицит бюджета в прошлом году составил 360,4 млрд крон. Это третий худший результат в истории.

«У 19 стран еврозоны, как и у всего Европейского союза, за уменьшением государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту стоит рост ВВП, который преобладал над увеличением национального долга в абсолютных значениях», — говорится в сообщении Евростата.

В конце третьего квартала прошлого года у Греции было самое высокое отношение государственного долга к ВВП, а именно 178,2%. За ней следуют Италия (147,3%), Португалия (120,1%), Испания (115,6%), Франция (113,4%) и Бельгия (106,3%). Эстония (15,8%), Болгария (23,1%) и Люксембург (24,6%) имели самое низкое отношение долга к ВВП.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года отношение долга к ВВП увеличилось в третьем квартале в четырех странах-членах, а именно в Болгарии (+1,9%), Чехии (+1,7%), Франции (+0,3%) и Швеции (+0,2%). В остальных 23 странах Европейского союза долг уменьшился, больше всего в Греции, на Кипре, в Португалии, Италии и Хорватии в относительном выражении.

Данные по еврозоне включают 19 стран. Хорватия является членом еврозоны с января этого года и не учитывалась в данных за третий квартал прошлого года.

Источник: irozhlas.cz

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