Европа снижает цены, а в Чехии январский рекорд по инфляции

Январское ускорение инфляции, произошедшее в Чехии, не имеет аналогов в Европе. Отмена тарифа на энергосбережение виновата лишь отчасти. Цены на воду и теплоснабжение, некоторые продукты питания, а также алкоголь также выросли до рекордных отметок.

Согласно европейскому индексу HICP, внутренние цены выросли на 19,1% в годовом исчислении, поэтому ближе к осени рост цен ускорился еще больше. Национальный индекс потребительских цен составил «всего» 17,5%, потому что Чешское статистическое управление (ČSÚ) включает так называемую вмененную ренту, то есть расходы частных домовладельцев на ремонт.

По уровню инфляции Чехия впервые вошла в число стран Балтии, где цены обычно растут быстрее всего, и, по данным Евростата, в целом по Европе уступила Латвии и Венгрии, где в годовом исчислении годовой уровень инфляции увеличился до 25,7% с 24,5% в декабре.

Однако еще более уникальным стал внутренний рост цен в месячном исчислении на 6,6% (по национальному индексу на 6%). Второй страной, где цены значительно выросли в конце года, стала Словакия с 2,7%. В других местах месячный прирост не превышал одного процента, а по Европе цены в среднем упали по сравнению с декабрем.

«На рост цен существенно повлияло окончание Накопительного тарифа для домохозяйств в виде субсидии на энергию», — напомнила Павла Шедива из ČSÚ. Введение Накопительного тарифа вместе с освобождением населения от надбавки за возобновляемые источники электроэнергии снизило уровень инфляции на 3,6% с октября 2022 года. С января действует только освобождение от платы за возобновляемые источники, поэтому потребительские цены внезапно выросли почти на 3%.

Второй основной причиной роста цен в Чехии является привычка отечественных компаний повышать цены в конце года. И на этот раз корректировки были более радикальными, чем в предыдущие годы. В январе на десятки процентов по сравнению с предыдущим месяцем выросли цены на воду, канализацию и тепло, почти на 10% подорожали алкогольные и безалкогольные напитки, свинина и яйца.

Например, в январе прошлого года цены в Чехии выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такого не было ни в одной из 27 стран Евросоюза в прошлом году.

В остальное время года внутренние цены обычно не так сильно растут. «В январе мы столкнулись с экстремальным явлением», — подтверждает Йозеф Влашек из статистического управления. «Этого больше не повторится, потому что мы исчерпали большую часть ожидаемого роста», — добавляет он. Правда, на инфляцию еще может повлиять ожидаемое повышение почтовых сборов, или на ней отразится повышение арендной платы. Тем не менее, не исключено, что месячный рост инфляции в ближайшие месяцы будет около нуля.

Источник: seznamzpravy.cz

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