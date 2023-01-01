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Чехи могут сдавать пластиковые бутылки в некоторых магазинах

Чехи могут сдавать пластиковые бутылки в некоторых магазинах

Партнер рубрики:
Новости 420on
23 февраля
20:15
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​С четверга, 23 февраля, люди в Чехии могут сдавать использованные жестяные банки и пластиковую упаковку от напитков в несколько филиалов супермаркетов Lidl и Kaufland в Чехии. Стартует пилотный проект, который должен научить людей возвращать использованную тару из-под напитков.

Чехи могут сдавать пластиковые бутылки в некоторых магазинах

«Покупатель подходит к торговому автомату, где он привык и традиционно сдавал пивные бутылки, а теперь может возвращать использованные ПЭТ-бутылки и банки», — объясняет Томаш Милер, представитель розничной сети Lidl.

Хотя люди привыкли сжимать ПЭТ-бутылки дома, в случае возврата тару нельзя топтать, и в ней не должно быть жидкости, говорит Рената Майерл, представитель розничной сети Kaufland.

«Клиент вознаграждается за возврат тары. Минимум за шесть ПЭТ-бутылок или банок он получает скидку на определенные товары. Купон со скидкой он затем предъявляет на кассе», — добавил представитель Lidl Майлер.

Именно в этой розничной сети клиенты могут получить скидки на определенные напитки после возврата тары из-под напитков. Они также могут воспользоваться скидками на отдельные товары в Kaufland.

«В основном мы хотим обучить клиентов, которые уже привыкли возвращать ПЭТ-бутылки и банки из других стран, например, из Словакии или Германии. Сегодня наши клиенты возвращают стеклянные бутылки. Мы хотим, чтобы они могли опробовать это на практике», — объясняет представитель Kaufland, объясняя, почему сеть запустила пилотный проект.

Внедрение каждого из шести торговых автоматов для упаковки напитков стоило торговцам сто тысяч крон, которые они  платили из собственных средств. 

«Аналогичные пилотные проекты были реализованы и другими странами. Подобные проекты помогают настроить и набраться опыта, чтобы сделать эту систему удобной, особенно для потребителей», — говорит представитель инициативы Кристина Хавлигерова.

Министерство окружающей среды сейчас работает над законопроектом о возврате пластиковых бутылок и банок. Его конкретная форма должна быть готова в этом году.

«Частью его подготовки станут круглые столы со всеми субъектами, затронутыми внедрением системы, т. е. с предприятиями по производству напитков, предприятиями по переработке отходов, торговцами или Союзом городов и муниципалитетов», — подтверждает пресс-секретарь департамента Люция Ешаткова.

Согласно сентябрьскому опросу агентства Ipsos, чехи приветствовали введение этой системы для ПЭТ-бутылок и банок при выборке более тысячи респондентов. Чаще всего они готовы принять залог в размере четырех крон за упаковку.

Источник: irozhlas.cz

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