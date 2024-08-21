Перелом на рынке топлива. Когда лучшее время заправляться?

Значительно более низких цен на дизельное топливо не было на рынке уже более года. Благоприятная динамика цен на топливо объясняется продолжающимся падением цен на нефть. Баррель нефти марки Brent снова достиг годовых минимумов — сейчас он стоит около 77 долларов. Прибыль за риск, которую нефть получила в последние недели из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, постепенно иссякает. Рынок снова делает ставку на возможное прекращение огня, переговоры о котором сейчас ведутся в Египте при посредничестве США.



Независимо от того, произойдет ли прекращение огня или нет, рынок нефти не должен существенно пострадать. Для него очень важно, чтобы Иран не был серьезно вовлечен в конфликт и чтобы не было нанесено ущерба нефтяной инфраструктуре. Однако к концу месяца топливо все же может немного подорожать — на несколько десятков геллеров как для бензина, так и для дизельного топлива. Это должно быть связано с краткосрочным ростом цен на нефть с середины месяца. Однако, если не произойдет непредвиденных событий, цены на топливо в сентябре могут остаться на прежнем уровне или даже немного подешеветь. Положительным фактором является курс чешской коруны, который держится на уровне 25,10 по отношению к евро. Укрепление кроны приводит к удешевлению импорта нефти и топлива в Чехию.



На данный момент рынок нефти относительно сбалансирован, но рост цен может постепенно вызвать ожидаемое снижение процентных ставок в США. Опасения по поводу рецессии в США также исчезают с рынка, о чем свидетельствуют последние данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице. Относительно низкие цены на нефть и сокращение числа действующих скважин могут означать снижение добычи в США. Более того, американская нефть марки WTI неумолимо приближается к отметке 70 долларов за баррель, где поддержка очень сильна. Именно по этой цене США ранее покупали нефть для пополнения стратегических запасов.



Однако самая большая проблема для нефтяного рынка по-прежнему остается: слабый спрос со стороны Китая. Без его восстановления нефть вряд ли увидит долгосрочный восходящий тренд и стоимость в районе 85-90 долларов за баррель. Спрос на нефть в Китае падает уже 3 месяца подряд, активность нефтеперерабатывающих заводов также невелика. Экономические данные из Китая указывают на очень медленное пробуждение, что означает более слабый, чем ожидалось, спрос со стороны крупнейшего импортера нефти. И EIA, и, что удивительно, ОПЕК понизили свои оценки потребления нефти в этом году. Удивительно, но ОПЕК+ увеличивает добычу сверх согласованных квот, учитывая текущий спрос. В июле добыча ОПЕК и ее аффилированных компаний превысила согласованный уровень на 170 000 баррелей в сутки. Более трети прироста приходится на Россию.