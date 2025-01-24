Паника на Уолл-стрит. Китайская модель ИИ вызвала резкое падение акций технологических гигантов

С прошлой недели DeepSeek привлекает все больше внимания инвесторов. Компания выпустила свою последнюю языковую модель ИИ, DeepSeek R1, которая демонстрирует производительность, сопоставимую с американскими конкурентами OpenAI и Meta.



Это большой удар для американских технологических гигантов, поскольку китайскому стартапу удалось добиться этого, используя менее продвинутые чипы Nvidia H800 (на самые продвинутые действуют экспортные ограничения США) и при этом с многократно меньшими затратами. Команда утверждает, что потратила на обучение модели менее 6 миллионов долларов (143,5 миллиона крон), в то время как обучение американских моделей уже обошлось в миллиарды долларов.



Таким образом, инвесторы начали сомневаться в «беспрецедентно высоких оценках таких компаний, как Nvidia». Nvidia до сих пор возглавляла глобальный бум вокруг акций, связанных с искусственным интеллектом, поскольку ее чипы считаются ключевыми в развитии этой технологии.



В результате американский технологический индекс Nasdaq 100 подешевел на 3,7% в понедельник около 11:00 утра по Гринвичу перед открытием рынка в 15:30 в США, потянув за собой вниз основной индекс S&P 500, который ослаб более чем на 2%. Акции Nvidia упали на 12%, в то время как Meta (-5,3%), Amazon (-5,7%) и Microsoft (-6,3%) также значительно потеряли в цене.





Технологические компании Европы тоже не остались в стороне от спада, больше всех пострадал производитель микросхем ASML (-10,2%).



Если потери сохранятся и после открытия рынка в США, то Nasdaq 100 вместе с европейским технологическим субиндексом Stoxx 600 могут в понедельник сократить рыночную капитализацию компаний на сумму до одного триллиона долларов (23,9 триллиона чешских крон).



«DeepSeek показывает, что можно разработать мощные модели искусственного интеллекта, которые стоят дешевле. Потенциально это может разрушить инвестиционное обоснование всей цепочки поставок искусственного интеллекта, которая определяется большими расходами небольшой горстки гиперскайлеров», — сказал Вей-Серн Линг, исполнительный директор Union Bancaire Privee.



«DeepSeek определенно стоит за этим (падением акций)», — сказал менеджер инвестиционного фонда из Токио, добавив, что инвесторы сейчас быстро оценивают, могут ли расходы на оборудование для ИИ в итоге оказаться гораздо ниже, чем сейчас.



Новая модель с открытым исходным кодом также опровергает существующее мнение о том, что китайские разработки в области ИИ отстают от американских коллег на много лет, несмотря на экспортные ограничения, введенные Вашингтоном, которые не позволяют Китаю приобретать передовые чипы.



«Хотя нынешние лидеры, такие как Nvidia, занимают прочные позиции, это напоминание о том, что господство ИИ нельзя воспринимать как должное. Появление китайской DeepSeek свидетельствует об усилении конкуренции, и хотя сейчас она может не представлять значительной угрозы, будущие конкуренты будут развиваться быстрее и быстрее конкурировать с уже существующими компаниями», — говорит главный инвестиционный стратег Saxo Markets.