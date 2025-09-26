Производство автомобилей в Чехии до августа сократилось на 2,1% до 953 433 легковых автомобилей

Новости 420on 26 сентября 2025 13:00 379

Производство легковых автомобилей на отечественных автозаводах за восемь месяцев сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 953 433 автомобилей. В летние месяцы июль и август, несмотря на общезаводские отпуска и несколько незапланированных простоев, было произведено 206 005 автомобилей, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.