Производство автомобилей в Чехии до августа сократилось на 2,1% до 953 433 легковых автомобилей
26 сентября 2025
13:00
379
Производство легковых автомобилей на отечественных автозаводах за восемь месяцев сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 953 433 автомобилей. В летние месяцы июль и август, несмотря на общезаводские отпуска и несколько незапланированных простоев, было произведено 206 005 автомобилей, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.
Количество произведенных электромобилей увеличилось на 105 процентов, и в общей сложности было произведено 140 933 чисто электрических и 42 529 подключаемых гибридных легковых автомобилей. Хотя, по словам исполнительного директора ассоциации Зденка Петцла, цифры показывают, что отечественные производители успешно увеличивают объемы производства электромобилей, общие цифры европейских продаж остаются далеко за пределами требований европейского регулирования.
«Поэтому я считаю крайне важным, чтобы после недавнего стратегического диалога о будущем автомобильной промышленности была интенсивно начата работа по пересмотру регулирования, с тем чтобы декарбонизация соответствовала реальному спросу потребителей, учитывала технологическую нейтральность и в то же время помогала сохранить конкурентоспособность и рабочие места в европейской и чешской автомобильной промышленности», заявил Петцл.
Крупнейший отечественный производитель Škoda Auto с января по август увеличил производство на два процента до 610 274 легковых автомобилей. Производство автомобилей с аккумуляторным приводом выросло на 164,6 процента. Всего Škoda произвела 136 019 автомобилей, из которых 116 936 были чисто электрическими, а 19 088 — подключаемыми гибридными моделями.
На заводе Hyundai в Ношовице за первые восемь месяцев было произведено в общей сложности 193 940 автомобилей, что на 30 110 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На снижение количества произведенных автомобилей повлияли и временные остановки производства в августе. Из общего числа 24 002 были чисто электрическими и 23 441 — подключаемыми гибридными. С производственной линии Toyota Motor Manufacturing в Кельне за указанный период сошло в общей сложности 149 219 автомобилей, что на 1,4 процента меньше. Более половины производства составили гибридные автомобили Yaris HEV.
Производство автобусов выросло на 21,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 3538 автомобилей. Наибольший вклад в рост традиционно внесла компания Iveco Czech Republic из Высокого, которая произвела 3299 автобусов. Еще 82 транспортных средства типа built-up были завершены на дочернем заводе в Фоггии в Италии. В целом производство Iveco выросло на 25,2 процента. Напротив, компания SOR Libchavy показала снижение на одну десятую до 220 автобусов.
Единственный отечественный производитель мотоциклов Jawa Moto произвел 525 машин, что представляет собой снижение на 32,9 процента по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных цифрах это означает на 257 мотоциклов меньше, чем за тот же период прошлого года.
