Правительство Фиалы прощается с избирателями с гигантским бюджетным дефицитом в 286 миллиардов крон
30 сентября 2025
22:00
331
Уходящее правительство Петра Фиалы (ODS) в последний возможный срок, то есть в последний день сентября, направит в Палату депутатов проект государственного бюджета на следующий год. Во вторник он был одобрен с дефицитом в 286 миллиардов крон. Таким образом, он будет на 45 миллиардов выше, чем в этом году. По сравнению с первым проектом кабинет увеличил доходы и расходы на 28 миллиардов.
Правительство Фиалы приняло управление государством от предыдущего правительства Андрея Бабиша (ANO) с дефицитом в 419,7 миллиарда крон за 2021 год. Однако этот рекордный дефицит был вызван главным образом последствиями пандемии COVID-19, которые привели к резкому снижению доходов и росту расходов государства.
На бюджеты нынешнего правительства повлияли в первую очередь последствия войны на Украине. В прошлом году бюджетный дефицит достиг 271,4 млрд крон. В этом году он должен быть примерно на 30 млрд ниже, но в следующем году снова значительно вырасти.
Однако с выборами, которые состоятся в выходные, нынешний утвержденный бюджет теряет силу, и новое правительство, возможно, еще кабинет Фиалы в отставке, представит его с возможными изменениями в новом составе Палаты депутатов. Фаворит выборов, движение ANO, в случае успеха на выборах хочет полностью переработать бюджет.
Наряду с увеличением средств на строительство дорог и модернизацию железных дорог, где, по мнению экспертов в этой области, существовала угроза остановки строительства, министры во вторник неожиданно повысили ожидаемые доходы бюджета на следующий год. Это связано с влиянием единой отчетности работодателей и более высокими ожидаемыми доходами от Европейского союза, пояснил глава государственного казначейства Збынек Станюра (ODS).
По его словам, в первоначальном проекте министерство финансов не включило их, поскольку закон о единой отчетности вступил в силу только в сентябре. «Мы верим, что это поможет значительно очистить рынок труда от нелегальной и скрытой занятости», — заявил еще до вторничного заседания правительства министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, это позволит сократить утечку средств из бюджета в виде отчислений и налогов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает общие расходы государства в размере 2408,7 млрд крон и доходы в размере 2122,7 млрд крон.
Улучшилось положение в сфере транспорта и образования
Дефицит в следующем году должен увеличиться с 241 млрд крон, запланированных на этот год. По словам министра финансов Станюры, к увеличению дефицита в основном приведут финансирование строительства новых ядерных блоков АЭС в Дукованах и увеличение расходов на оборону.
Правительство увеличило расходы Министерства транспорта по сравнению с первым проектом бюджета на 22 млрд крон, на образование будет потрачено на 5,3 млрд крон больше, чем в первом проекте, в основном на высшие учебные заведения.
Дополнительные средства получило и Министерство местного развития, а именно 1,8 млрд крон, в основном на поддержку жилищного строительства, цифровизацию строительного управления и субсидируемые программы. Больше денег, чем в августовском проекте, — 3,4 миллиарда — получит Министерство труда и социальных дел, из которых 2,7 миллиарда предназначены для проектов Национального плана восстановления и 700 миллионов — для повышения заработной платы, в частности для сотрудников бюро по трудоустройству и Чешской администрации социального обеспечения. На 2,7 миллиарда правительство увеличило расходы на науку и исследования.
Станюра назвал утвержденный бюджет проинвестиционным. На инвестиции из национальных источников должно быть выделено 186 миллиардов крон, что, по словам главы госкассы, является самой высокой суммой на сегодняшний день. Он упомянул, что в 2021 году, когда заканчивался срок полномочий предыдущего правительства движения ANO и социал-демократов, национальные инвестиционные расходы составили 103 миллиарда крон. В следующем году на инвестиции также должно быть выделено 86 миллиардов крон из европейских источников.
После выборов он снова направится в Палату депутатов
Согласно закону, правительство всегда должно направлять проект бюджета в нижнюю палату парламента до конца сентября. Однако с выборами в Палату депутатов все его предложения теряют силу. Эксперты ожидают, что после выборов правительство Фиалы снова направит бюджет в Палату депутатов. Однако, если правящие партии не добьются значительного успеха на выборах, новые депутаты, скорее всего, не примут этот проект.
«Вероятно, что новоназначенное правительство разработает свой проект государственного бюджета, который затем снова будет направлен на утверждение в Палату депутатов, либо еще в этом году, либо в следующем году в виде временного бюджета», — сообщила Novinky пресс-секретарь Национального бюджетного совета Тереза Сура.
