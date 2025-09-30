Правительство Фиалы прощается с избирателями с гигантским бюджетным дефицитом в 286 миллиардов крон

Уходящее правительство Петра Фиалы (ODS) в последний возможный срок, то есть в последний день сентября, направит в Палату депутатов проект государственного бюджета на следующий год. Во вторник он был одобрен с дефицитом в 286 миллиардов крон. Таким образом, он будет на 45 миллиардов выше, чем в этом году. По сравнению с первым проектом кабинет увеличил доходы и расходы на 28 миллиардов.