Уровень безработицы в Чехии в сентябре не изменился и составил 4,5%
8 октября 2025
14:00
310
По данным Чешского управления по трудоустройству, уровень безработицы в Чехии в сентябре 2025 года составил 4,5%, как и месяцем ранее. Общее количество безработных выросло на 4 301 человека и достигло 337 925.
В годовом сравнении прирост ещё значительнее — по сравнению с сентябрём 2024 года число зарегистрированных безработных увеличилось примерно на 47 000. В прошлом году уровень безработицы в сентябре составлял 3,9%.
Количество вакансий, напротив, немного увеличилось: к концу сентября работодатели через государственные биржи труда предлагали 95 766 свободных рабочих мест, что на 649 больше, чем в августе.
Рост числа соискателей в сентябре связан прежде всего с притоком выпускников учебных заведений, завершивших обучение. В то же время из базы безработных выбыли родители с маленькими детьми и другие лица, которые вернулись к работе после летнего отпуска. Выпускники составили почти четверть всех новых зарегистрированных безработных в сентябре. По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки, рынок труда в стране остаётся в стабильном состоянии.
Незначительный рост безработицы по сравнению с августом был зафиксирован в семи краях. Самое заметное увеличение произошло в Карловарском крае — на 0,2 процентного пункта, до 5,5%. Наивысшая безработица традиционно сохраняется в Устецком и Моравскосилезском краях: в Устецком она выросла с 6,7% до 6,8%, а в Моравскосилезском осталась на уровне 6,3%.
Кроме того, в сентябре возобновились активные кампании по найму персонала со стороны компаний.
Наименьший уровень безработицы традиционно наблюдается в Праге — 3,5%, как и в августе. За столицей следуют Пардубицкий и Пльзенский края, а также край Высочина, где безработица составила по 3,7%.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
140
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
420
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
359
11:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
790
10:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
698
20:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1236
19:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
4119
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2809
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1296
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1606
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
3812
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
1198