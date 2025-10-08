ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Уровень безработицы в Чехии в сентябре не изменился и составил 4,5%

Новости 420on
8 октября 2025
14:00
310
По данным Чешского управления по трудоустройству, уровень безработицы в Чехии в сентябре 2025 года составил 4,5%, как и месяцем ранее. Общее количество безработных выросло на 4 301 человека и достигло 337 925.
В годовом сравнении прирост ещё значительнее — по сравнению с сентябрём 2024 года число зарегистрированных безработных увеличилось примерно на 47 000. В прошлом году уровень безработицы в сентябре составлял 3,9%.
Количество вакансий, напротив, немного увеличилось: к концу сентября работодатели через государственные биржи труда предлагали 95 766 свободных рабочих мест, что на 649 больше, чем в августе.


Рост числа соискателей в сентябре связан прежде всего с притоком выпускников учебных заведений, завершивших обучение. В то же время из базы безработных выбыли родители с маленькими детьми и другие лица, которые вернулись к работе после летнего отпуска. Выпускники составили почти четверть всех новых зарегистрированных безработных в сентябре. По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки, рынок труда в стране остаётся в стабильном состоянии.


Незначительный рост безработицы по сравнению с августом был зафиксирован в семи краях. Самое заметное увеличение произошло в Карловарском крае — на 0,2 процентного пункта, до 5,5%. Наивысшая безработица традиционно сохраняется в Устецком и Моравскосилезском краях: в Устецком она выросла с 6,7% до 6,8%, а в Моравскосилезском осталась на уровне 6,3%.


Кроме того, в сентябре возобновились активные кампании по найму персонала со стороны компаний.
Наименьший уровень безработицы традиционно наблюдается в Праге — 3,5%, как и в августе. За столицей следуют Пардубицкий и Пльзенский края, а также край Высочина, где безработица составила по 3,7%.
безработица Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
140
ЭКОНОМИКА
ЗАБЛУЖДЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ МЕШАЕТ ТЫСЯЧАМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
420
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ИСКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ANO
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
359
ОБЩЕСТВО
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: ЧТО ТРЕВОЖИТ ЧЕХОВ В 2025 ГОДУ
12:20
8 ОКТЯБРЯ 2025
599
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВОДИТЕЛЮ ГОНОЧНОГО БОЛИДА ЗА ВЫЕЗД НА ТРАССУ D4 ГРОЗИТ ШТРАФ ДО 10 000 КРОН И ЛИШЕНИЕ ПРАВ
11:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
790
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ УКРАИНЕ ОКОЛО 30 ТАНКОВ T-72M4CZ
10:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
698
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ ОТ МАЛОВАНКИ НА СТРАГОВ
20:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1236
ЭКОНОМИКА
ЗОЛОТО БЬЕТ РЕКОРДЫ НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
19:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
4119
ОБЩЕСТВО
ВС ЧЕХИИ ЗАЩИТИЛ ПРАВО УКРАИНЦЕВ НА ВЫБОР СТРАНЫ ЗАЩИТЫ
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2809
ОБЩЕСТВО
ДОХОДЫ ОТ ПРОСТИТУЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ПОСТАНОВИЛ ВЕРХОВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД ЧЕХИИ
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1296
ПОЛИТИКА
КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ MOTORISTÉ ВЫЗВАЛ ОПАСЕНИЯ ЭКОЛОГОВ
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1606
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ МУЖЧИН ПОПАЛИСЬ НА КРАЖЕ ИЗ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
3812
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПРЕДУПРЕДИЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СВОРАЧИВАНИЯ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
1198
ОБЩЕСТВО
11 ОКТЯБРЯ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА МЕТРО НА ЛИНИИ B МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ФЛОРЕНЦ И ВЫСОЧАНСКА
12:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
12288
ЭКОНОМИКА
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ФРИДРИХ МЕРЦ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 2035 ГОДА
11:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1807
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ ПОЛИЦИЯ БУДЕТ МАССОВО ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА РАЗГОВОРЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ЗА РУЛЁМ