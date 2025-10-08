Уровень безработицы в Чехии в сентябре не изменился и составил 4,5%

В годовом сравнении прирост ещё значительнее — по сравнению с сентябрём 2024 года число зарегистрированных безработных увеличилось примерно на 47 000. В прошлом году уровень безработицы в сентябре составлял 3,9%.

Количество вакансий, напротив, немного увеличилось: к концу сентября работодатели через государственные биржи труда предлагали 95 766 свободных рабочих мест, что на 649 больше, чем в августе.







Рост числа соискателей в сентябре связан прежде всего с притоком выпускников учебных заведений, завершивших обучение. В то же время из базы безработных выбыли родители с маленькими детьми и другие лица, которые вернулись к работе после летнего отпуска. Выпускники составили почти четверть всех новых зарегистрированных безработных в сентябре. По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки, рынок труда в стране остаётся в стабильном состоянии.













Незначительный рост безработицы по сравнению с августом был зафиксирован в семи краях. Самое заметное увеличение произошло в Карловарском крае — на 0,2 процентного пункта, до 5,5%. Наивысшая безработица традиционно сохраняется в Устецком и Моравскосилезском краях: в Устецком она выросла с 6,7% до 6,8%, а в Моравскосилезском осталась на уровне 6,3%.

Кроме того, в сентябре возобновились активные кампании по найму персонала со стороны компаний.