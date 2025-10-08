Заблуждение о банкротстве мешает тысячам выбраться из долгов
8 октября 2025
17:00
141
Согласно экспертам, главными барьерами на пути к освобождению от долгов для многих граждан являются стресс и недостаточная информированность о процедуре банкротства. Более 40% должников либо ничего о ней не знают, либо не понимают её основных условий. Почти половина не в курсе, что ключевым преимуществом является полное списание оставшейся задолженности по окончании процесса.
Из-за этого рост числа новых банкротств остается на уровне около 12% в год. Между тем, десятки тысяч людей ежегодно могли бы воспользоваться этой возможностью. Многие живут за чертой бедности, испытывают финансовую неуверенность и боятся, что не справятся с выплатами или суд не утвердит списание долгов.
Почти половина должников не знает, что главная выгода от этого процесса — прощение оставшегося долга. Две трети должников не знают, что после внесения поправок в закон о несостоятельности больше не нужно погашать 30% долгов. Поправка к Закону о несостоятельности, вступившая в силу осенью прошлого года, сокращает срок урегулирования задолженности с пяти до трех лет.
Планы по расширению помощи
Для решения проблемы эксперты предлагают активнее информировать граждан через банки и почтовые отделения. Также планируется расширить сеть бесплатных консультационных центров во всех регионах, чтобы сделать помощь максимально доступной и помочь людям найти путь к финансовой свободе.
