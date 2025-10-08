ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Заблуждение о банкротстве мешает тысячам выбраться из долгов

Новости и статьи
8 октября 2025
17:00
141
Согласно экспертам, главными барьерами на пути к освобождению от долгов для многих граждан являются стресс и недостаточная информированность о процедуре банкротства. Более 40% должников либо ничего о ней не знают, либо не понимают её основных условий. Почти половина не в курсе, что ключевым преимуществом является полное списание оставшейся задолженности по окончании процесса.
Из-за этого рост числа новых банкротств остается на уровне около 12% в год. Между тем, десятки тысяч людей ежегодно могли бы воспользоваться этой возможностью. Многие живут за чертой бедности, испытывают финансовую неуверенность и боятся, что не справятся с выплатами или суд не утвердит списание долгов.

Почти половина должников не знает, что главная выгода от этого процесса — прощение оставшегося долга. Две трети должников не знают, что после внесения поправок в закон о несостоятельности больше не нужно погашать 30% долгов. Поправка к Закону о несостоятельности, вступившая в силу осенью прошлого года, сокращает срок урегулирования задолженности с пяти до трех лет.

Планы по расширению помощи
Для решения проблемы эксперты предлагают активнее информировать граждан через банки и почтовые отделения. Также планируется расширить сеть бесплатных консультационных центров во всех регионах, чтобы сделать помощь максимально доступной и помочь людям найти путь к финансовой свободе. 
банкротство Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
421
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ИСКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ANO
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
359
ОБЩЕСТВО
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: ЧТО ТРЕВОЖИТ ЧЕХОВ В 2025 ГОДУ
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
310
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ И СОСТАВИЛ 4,5%
12:20
8 ОКТЯБРЯ 2025
599
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВОДИТЕЛЮ ГОНОЧНОГО БОЛИДА ЗА ВЫЕЗД НА ТРАССУ D4 ГРОЗИТ ШТРАФ ДО 10 000 КРОН И ЛИШЕНИЕ ПРАВ
11:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
790
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ УКРАИНЕ ОКОЛО 30 ТАНКОВ T-72M4CZ
10:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
698
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ ОТ МАЛОВАНКИ НА СТРАГОВ
20:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1236
ЭКОНОМИКА
ЗОЛОТО БЬЕТ РЕКОРДЫ НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
19:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
4119
ОБЩЕСТВО
ВС ЧЕХИИ ЗАЩИТИЛ ПРАВО УКРАИНЦЕВ НА ВЫБОР СТРАНЫ ЗАЩИТЫ
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2810
ОБЩЕСТВО
ДОХОДЫ ОТ ПРОСТИТУЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ПОСТАНОВИЛ ВЕРХОВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД ЧЕХИИ
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1296
ПОЛИТИКА
КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ MOTORISTÉ ВЫЗВАЛ ОПАСЕНИЯ ЭКОЛОГОВ
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1606
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ МУЖЧИН ПОПАЛИСЬ НА КРАЖЕ ИЗ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
3812
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПРЕДУПРЕДИЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СВОРАЧИВАНИЯ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
1198
ОБЩЕСТВО
11 ОКТЯБРЯ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА МЕТРО НА ЛИНИИ B МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ФЛОРЕНЦ И ВЫСОЧАНСКА
12:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
12290
ЭКОНОМИКА
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ФРИДРИХ МЕРЦ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 2035 ГОДА
11:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1807
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ ПОЛИЦИЯ БУДЕТ МАССОВО ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА РАЗГОВОРЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ЗА РУЛЁМ