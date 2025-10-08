Заблуждение о банкротстве мешает тысячам выбраться из долгов

Согласно экспертам, главными барьерами на пути к освобождению от долгов для многих граждан являются стресс и недостаточная информированность о процедуре банкротства. Более 40% должников либо ничего о ней не знают, либо не понимают её основных условий. Почти половина не в курсе, что ключевым преимуществом является полное списание оставшейся задолженности по окончании процесса.