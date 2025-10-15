МВФ улучшил прогнозы для экономики Чехии

Международный валютный фонд (МВФ) существенно повысил оценку роста чешской экономики. Согласно новому осеннему прогнозу, ВВП страны увеличится на 2,3% в текущем году и на 2% в следующем. Ранее фонд ожидал более скромные показатели в 1,6% и 1,8% соответственно. Это улучшение связано с общим пересмотром прогноза роста мировой экономики вверх до 3,2% в 2025 году.