МВФ улучшил прогнозы для экономики Чехии
15 октября 2025
15:00
608
Международный валютный фонд (МВФ) существенно повысил оценку роста чешской экономики. Согласно новому осеннему прогнозу, ВВП страны увеличится на 2,3% в текущем году и на 2% в следующем. Ранее фонд ожидал более скромные показатели в 1,6% и 1,8% соответственно. Это улучшение связано с общим пересмотром прогноза роста мировой экономики вверх до 3,2% в 2025 году.
Сравнение с регионом
Среди стран Вышеградской четверки Чехия в этом году покажет более высокие темпы роста, чем Словакия и Венгрия, но будет позади Польши. Однако в 2026 году Венгрия, по прогнозам, обгонит Чехию. МВФ также ожидает умеренного роста инфляции и дальнейшего снижения безработицы в Чешской Республике.
Пересмотр глобальных прогнозов МВФ частично объясняется снижением торговых пошлин и ослаблением напряженности между крупными экономиками. Несмотря на это, неопределенность в международной торговле сохраняется, а общий рост остается ниже докризисного среднего уровня.
