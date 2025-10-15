ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

МВФ улучшил прогнозы для экономики Чехии

Новости и статьи
15 октября 2025
15:00
608
Международный валютный фонд (МВФ) существенно повысил оценку роста чешской экономики. Согласно новому осеннему прогнозу, ВВП страны увеличится на 2,3% в текущем году и на 2% в следующем. Ранее фонд ожидал более скромные показатели в 1,6% и 1,8% соответственно. Это улучшение связано с общим пересмотром прогноза роста мировой экономики вверх до 3,2% в 2025 году.
Сравнение с регионом
Среди стран Вышеградской четверки Чехия в этом году покажет более высокие темпы роста, чем Словакия и Венгрия, но будет позади Польши. Однако в 2026 году Венгрия, по прогнозам, обгонит Чехию. МВФ также ожидает умеренного роста инфляции и дальнейшего снижения безработицы в Чешской Республике.

Пересмотр глобальных прогнозов МВФ частично объясняется снижением торговых пошлин и ослаблением напряженности между крупными экономиками. Несмотря на это, неопределенность в международной торговле сохраняется, а общий рост остается ниже докризисного среднего уровня.

курсы валют Чехия экономика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
596
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?
20:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
331
ЭКОНОМИКА
87 640 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА УНЦИЮ. ЗОЛОТО БЬЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
18:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
444
ЭКОНОМИКА
ПРАЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ СНИЗИЛА ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
17:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
761
ОБЩЕСТВО
НАПАДЕНИЕ НА КОНТРОЛЕРА В ПАРДУБИЦЕ: ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН СЛОВАКИИ
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
782
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛАСЬ ПРОГРАММА ЗАМЕНЫ КОТЛОВ: БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ СТАРЫХ ВСЁ ЕЩЁ РАБОТАЮТ
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1279
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕШИЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ С МОСТА СТАТУЮ СВЯТОГО ЯКУБА — ВОДИТЕЛИ ДУМАЛИ, ЧТО НА МОСТЕ САМОУБИЙЦА
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1743
ОБЩЕСТВО
КОРРУПЦИЯ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЧЕХИИ
08:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2501
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЗМОЖНОМУ РОСТУ НАСИЛИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3294
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ВЫСКАЗАЛСЯ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
14:25
14 ОКТЯБРЯ 2025
1199
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТ ГЕПАТИТА А В ЭТОМ ГОДУ УМЕРЛИ 10 ЧЕЛОВЕК
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
6567
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА НОВЫХ ПРАВИЛ ВЪЕЗДА В ШЕНГЕНСКУЮ ЗОНУ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ОБРАЗОВАЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1566
КУЛЬТУРА
СТИНГ ЗАВЕРШИТ ФЕСТИВАЛЬ METRONOME PRAGUE В 2026 ГОДУ
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
4558
ОБЩЕСТВО
15 ЛЕТ СПУСТЯ: 13 ОКТЯБРЯ ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ С РЕБЕНКОМ, ВСКОЛЫХНУВШАЯ ЧЕХИЮ
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
7529
ОБЩЕСТВО
БЕЗ ШТАМПА В ПАСПОРТЕ: ЧЕШСКИЕ ЮРИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О РИСКАХ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СОЮЗОВ
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1652
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ НЕДЕЛЯ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ПОГОДЫ С ПОХОЛОДАНИЕМ К ВЫХОДНЫМ