ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Пражская газовая компания снизила цены на энергоносители

Новости и статьи
15 октября 2025
18:00
445
С 15 октября Pražská plynárenská объявила о снижении цен на фиксированные тарифы для потребителей электроэнергии и газа. Новые расценки действуют как для новых, так и для существующих клиентов без текущей фиксации. Компания предлагает контракты сроком на один, два или три года.
Выгода для домохозяйств
По оценкам поставщика, переход на новые фиксированные тарифы позволит средней семье экономить тысячи крон ежегодно. Например, цена на газ по трёхлетнему контракту снижена до 919 крон за МВт·ч. Для домохозяйства с потреблением 11 МВт·ч в год экономия составит около 5120 крон. Стоимость электроэнергии также уменьшилась до 2390 крон за МВт·ч, что сэкономит типичной семье примерно 3037 крон в год. Новые клиенты дополнительно получат бонус при заключении договора.


Общая тенденция на рынке
Pražská plynárenská — не единственная компания, снижающая цены. Аналогичные шаги предприняли и другие крупные поставщики, такие как ČEZ, E.ON и Pražská energetika, которые также объявили о снижении тарифов в преддверии отопительного сезона. 
газ цены Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
597
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?
20:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
331
ЭКОНОМИКА
87 640 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА УНЦИЮ. ЗОЛОТО БЬЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
17:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
761
ОБЩЕСТВО
НАПАДЕНИЕ НА КОНТРОЛЕРА В ПАРДУБИЦЕ: ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН СЛОВАКИИ
15:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
608
ЭКОНОМИКА
МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЧЕХИИ
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
782
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛАСЬ ПРОГРАММА ЗАМЕНЫ КОТЛОВ: БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ СТАРЫХ ВСЁ ЕЩЁ РАБОТАЮТ
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1279
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕШИЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ С МОСТА СТАТУЮ СВЯТОГО ЯКУБА — ВОДИТЕЛИ ДУМАЛИ, ЧТО НА МОСТЕ САМОУБИЙЦА
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1743
ОБЩЕСТВО
КОРРУПЦИЯ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЧЕХИИ
08:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2501
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЗМОЖНОМУ РОСТУ НАСИЛИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3294
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ВЫСКАЗАЛСЯ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
14:25
14 ОКТЯБРЯ 2025
1199
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТ ГЕПАТИТА А В ЭТОМ ГОДУ УМЕРЛИ 10 ЧЕЛОВЕК
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
6567
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА НОВЫХ ПРАВИЛ ВЪЕЗДА В ШЕНГЕНСКУЮ ЗОНУ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ОБРАЗОВАЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1566
КУЛЬТУРА
СТИНГ ЗАВЕРШИТ ФЕСТИВАЛЬ METRONOME PRAGUE В 2026 ГОДУ
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
4558
ОБЩЕСТВО
15 ЛЕТ СПУСТЯ: 13 ОКТЯБРЯ ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ С РЕБЕНКОМ, ВСКОЛЫХНУВШАЯ ЧЕХИЮ
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
7529
ОБЩЕСТВО
БЕЗ ШТАМПА В ПАСПОРТЕ: ЧЕШСКИЕ ЮРИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О РИСКАХ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СОЮЗОВ
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1652
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ НЕДЕЛЯ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ПОГОДЫ С ПОХОЛОДАНИЕМ К ВЫХОДНЫМ