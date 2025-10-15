Пражская газовая компания снизила цены на энергоносители
15 октября 2025
18:00
445
С 15 октября Pražská plynárenská объявила о снижении цен на фиксированные тарифы для потребителей электроэнергии и газа. Новые расценки действуют как для новых, так и для существующих клиентов без текущей фиксации. Компания предлагает контракты сроком на один, два или три года.
Выгода для домохозяйств
По оценкам поставщика, переход на новые фиксированные тарифы позволит средней семье экономить тысячи крон ежегодно. Например, цена на газ по трёхлетнему контракту снижена до 919 крон за МВт·ч. Для домохозяйства с потреблением 11 МВт·ч в год экономия составит около 5120 крон. Стоимость электроэнергии также уменьшилась до 2390 крон за МВт·ч, что сэкономит типичной семье примерно 3037 крон в год. Новые клиенты дополнительно получат бонус при заключении договора.
Общая тенденция на рынке
Pražská plynárenská — не единственная компания, снижающая цены. Аналогичные шаги предприняли и другие крупные поставщики, такие как ČEZ, E.ON и Pražská energetika, которые также объявили о снижении тарифов в преддверии отопительного сезона.
