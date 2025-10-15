Пражская газовая компания снизила цены на энергоносители

С 15 октября Pražská plynárenská объявила о снижении цен на фиксированные тарифы для потребителей электроэнергии и газа. Новые расценки действуют как для новых, так и для существующих клиентов без текущей фиксации. Компания предлагает контракты сроком на один, два или три года.