87 640 чешских крон за унцию. Золото бьет исторические рекорды

15 октября 2025 года на мировых рынках был установлен новый исторический рекорд . Стоимость золота впервые преодолела уровень в 4200 долларов США за тройскую унцию. По данным на утро, спот-цена демонстрировала рост примерно на 1,4%, а декабрьские фьючерсы на золото также достигли рекордных значений.



Факторы роста



К резкому подорожанию золота привели несколько ключевых факторов. Основными драйверами стали ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, а также обострение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Низкие ставки делают золото более привлекательным по сравнению с облигациями.





Дополнительное давление оказывает политическая неопределенность в США, связанная с риском приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия утвержденного финансирования. Напряженность усилилась после недавних заявлений о введении новых торговых пошлин.