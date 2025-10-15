ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

87 640 чешских крон за унцию. Золото бьет исторические рекорды

15 октября 2025
20:00
Цена на драгоценный металл впервые превысила отметку в 4200 долларов (около 87 640 чешских крон) за унцию (31,1 грамма).
15 октября 2025 года на мировых рынках был установлен новый исторический рекорд. Стоимость золота впервые преодолела уровень в 4200 долларов США за тройскую унцию. По данным на утро, спот-цена демонстрировала рост примерно на 1,4%, а декабрьские фьючерсы на золото также достигли рекордных значений.

Факторы роста

К резкому подорожанию золота привели несколько ключевых факторов. Основными драйверами стали ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, а также обострение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Низкие ставки делают золото более привлекательным по сравнению с облигациями.

Дополнительное давление оказывает политическая неопределенность в США, связанная с риском приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия утвержденного финансирования. Напряженность усилилась после недавних заявлений о введении новых торговых пошлин.
инвестиции золото
