Перспективы снижения цен на электроэнергию в Чехии

Новости и статьи 17 октября 2025 19:00 561

Согласно прогнозам аналитиков, конечные цены на электроэнергию в Чехии в следующем году могут незначительно снизиться, несмотря на ожидаемый рост регулируемой составляющей тарифа. Падение оценивается в 2-4% по сравнению с текущим уровнем, что позволит средней семье сэкономить несколько сотен крон в год.