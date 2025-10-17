Перспективы снижения цен на электроэнергию в Чехии
17 октября 2025
19:00
561
Согласно прогнозам аналитиков, конечные цены на электроэнергию в Чехии в следующем году могут незначительно снизиться, несмотря на ожидаемый рост регулируемой составляющей тарифа. Падение оценивается в 2-4% по сравнению с текущим уровнем, что позволит средней семье сэкономить несколько сотен крон в год.
Факторы влияния
Основными причинами потенциального снижения цен называют более низкие рыночные прайсы электроэнергии, заключенные на 2026 год, а также усиление конкуренции среди поставщиков. Рынок покидают дорогие контракты, заключенные в период энергетического кризиса. Окончательные регулируемые тарифы будут объявлены регулятором в конце ноября.
Эксперты также отмечают, что в будущем цены будут сильнее зависеть от времени года. Летом рост генерации от солнечных электростанций может оказывать понижательное давление, тогда как зимой в периоды пикового потребления вероятен их рост.
