Чехия лидирует в ЕС по стоимости электроэнергии для домохозяйств
29 октября 2025
16:00
269
Согласно данным статистической службы Европейского союза Eurostat, в первом полугодии 2025 года Чехия занимала первое место в ЕС по стоимости электроэнергии для населения.
Расчеты проводились с использованием стандарта покупательной способности (PPS), который позволяет нивелировать разницу в ценах между странами.
Сравнительные показатели
В Чехии цена за 100 киловатт-часов достигла 39,16 PPS. Следом в рейтинге расположились Польша и Италия. Наименее затратной для потребителей электроэнергия оказалась на Мальте, где показатель составил лишь 13,68 PPS.
Подробности о статистике.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
544
11:48
29 ОКТЯБРЯ 2025
820
11:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
855
08:30
29 ОКТЯБРЯ 2025
774
21:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
2135
19:30
28 ОКТЯБРЯ 2025
901
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1160
12:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1051
21:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2488
20:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2508
19:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1908
16:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
3010
15:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
3364
13:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1723