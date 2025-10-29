ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чехия лидирует в ЕС по стоимости электроэнергии для домохозяйств

Новости и статьи
29 октября 2025
16:00
269
Согласно данным статистической службы Европейского союза Eurostat, в первом полугодии 2025 года Чехия занимала первое место в ЕС по стоимости электроэнергии для населения.
Расчеты проводились с использованием стандарта покупательной способности (PPS), который позволяет нивелировать разницу в ценах между странами.

Сравнительные показатели
В Чехии цена за 100 киловатт-часов достигла 39,16 PPS. Следом в рейтинге расположились Польша и Италия. Наименее затратной для потребителей электроэнергия оказалась на Мальте, где показатель составил лишь 13,68 PPS. 


Подробности о статистике.
статистика электричество Европа Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
544
ОБЩЕСТВО
ПРОДУКТЫ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЮТ К КОНЦУ ГОДА
11:48
29 ОКТЯБРЯ 2025
820
ОБЩЕСТВО
МАКСИМУМ 6 КМ/Ч. СЛОВАКИЯ ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ТРОТУАРАМ
11:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
855
ПОЛИТИКА
ANO, SPD И MOTORISTÉ ПОДПИШУТ КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 3 НОЯБРЯ
08:30
29 ОКТЯБРЯ 2025
774
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ ГЕНПЛАН ПРАГИ ПОЗВОЛИТ УСКОРИТЬ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА
21:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
2135
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ДВЕ ТРЕТИ МОЛОДЫХ ЧЕХОВ БЕЗ ПОСТОЯННОГО ДОХОДА НЕ ПРОДЕРЖАТСЯ БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
19:30
28 ОКТЯБРЯ 2025
901
ОБЩЕСТВО
НЕОБЫЧНО РАННИЙ СНЕГОПАД В ЧЕШСКИХ ГОРАХ
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1160
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ОБЕСПЕЧИЛА 80 КВОТ НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ 2026 ГОДА — ОЖИДАЕТСЯ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 100 СПОРТСМЕНОВ
12:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1051
КУЛЬТУРА
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЧЕШСКИХ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ
10:30
28 ОКТЯБРЯ 2025
2397
ОБЩЕСТВО
28 ОКТЯБРЯ И В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА МЕТРО НА ЛИНИИ B МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ FLORENC И VYSOČANSKÁ
21:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2488
ЭКОНОМИКА
ТРАДИЦИОННЫЕ БАНКИ ТЕРЯЮТ МОНОПОЛИЮ НА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ. ЭРА ПОДХОДИТ К КОНЦУ?
20:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2508
ОБЩЕСТВО
ДЕТИ НАПАЛИ НА ШКОЛЬНИЦУ В ВИМПЕРКЕ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ОЧЕВИДЦЕВ
19:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1908
ОБЩЕСТВО
ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ. ПЕРВЫЙ СНЕГ В КРУШНЫХ ГОРАХ
16:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
3010
ЭКОНОМИКА
КОАЛИЦИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ EET И СНИЖЕНИИ НАЛОГОВ
15:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
3364
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ: УНИВЕРСИТЕТЫ В ЧЕХИИ СООБЩАЮТ О ПЕРЕПОЛНЕННЫХ КУРСАХ
13:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1723
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОРУЧИЛ АНДРЕЮ БАБИШУ НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА