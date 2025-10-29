Чехия лидирует в ЕС по стоимости электроэнергии для домохозяйств

Согласно данным статистической службы Европейского союза Eurostat, в первом полугодии 2025 года Чехия занимала первое место в ЕС по стоимости электроэнергии для населения.