Экономическая реальность Чехии. Бюджетная консолидация важнее снижения налогов

3 ноября 2025
22:00
Председатель Национального бюджетного совета Чехии Моймир Хампл заявил, что текущее состояние экономики не позволяет снижать налоги. Приоритетом должна оставаться консолидация государственных финансов. Он также высказался за сохранение пенсионных изменений, внесенных действующим кабинетом министров.
Проблемы бюджетных обещаний


В проекте программного заявления партии обязались не повышать налоги. Напротив, они хотят снизить корпоративный подоходный налог до 19% с нынешнего 21%. 

Хампл отметил, что предлагаемое коалицией снижение налога для юридических лиц сократит бюджет на 20 миллиардов крон. Он указал на противоречие между детализированными расходными обязательствами будущего правительства и отсутствием четкого плана их финансирования. По его мнению, это ставит под сомнение выполнение обещаний по дефициту бюджета. 



Хампл не против повторного введения электронной регистрации продаж (EET), но он не считает, что обещанное сокращение серой экономики принесет достаточный доход в государственный бюджет.
