Экономическая реальность Чехии. Бюджетная консолидация важнее снижения налогов

Новости и статьи 3 ноября 2025 22:00 173

Председатель Национального бюджетного совета Чехии Моймир Хампл заявил, что текущее состояние экономики не позволяет снижать налоги. Приоритетом должна оставаться консолидация государственных финансов. Он также высказался за сохранение пенсионных изменений, внесенных действующим кабинетом министров.