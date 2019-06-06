Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.63
USD
22.73
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
04n 17 °C
Из центра Праги можно будет доехать на поезде до аэропорта менее чем за полчаса

Из центра Праги можно будет доехать на поезде до аэропорта менее чем за полчаса

Марина Комарова 90 0
Поездка из центра Праги в аэропорт имени Вацлава Гавела в Рузине займет менее получаса, когда будет запущена новая железнодорожная линия между чешской столицей и Кладно.
Из центра Праги можно будет доехать на поезде до аэропорта менее чем за полчаса
Модернизация линии между Прагой и Кладно с ответвлением в аэропорт должна быть завершена в 2028 году, заявил заместитель генерального директора Администрации железнодорожных путей Моймир Неезхлеб. Общий бюджет проекта составляет 40 млрд крон. 
 
По словам Неезхлеба, это один из сложнейших проектов, которые сейчас рассматриваются Управлением железнодорожной инфраструктуры (SŽDC). «Стройка проходит через очень сложную территорию. Потребуются обширные процедуры урегулирования собственности и землепользования», — пояснил он.
 
SŽDC разделило модернизацию линии на семь секций. Пока проработана секция, связанная с реконструкцией виадука Негрелли, которая, как ожидается, завершится к июню следующего года. 
 
Дольше всего будет продолжаться строительство участков между Велеславиным и аэропортом и Велеславиным и Выставиште (последний является самой дорогой частью трассы). Организация представила новое решение для участка Выставиште — Велеславин, большая часть которого пройдет через туннель на глубине 80 метров.
 
Новая трасса позволит поездам развивать скорость до 120 км/ч в Праге и до 160 км/ч за ее пределами. 
 
Заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр также заявил, что город может использовать часть будущей линии для новой ветки метро. У Велеславина планируется построить автостоянку, рассчитанную на тысячу парковочных мест (в перспективе — до пяти тысяч).
 
Источник: tvarchitect.com
Рассказать всем:
Темы
поезда Чехия аэропорт Прага
Читайте
по теме 
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
10.04.2019 09:46 Экономика
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
2820 0
Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги
08.04.2019 13:00 Путешествия
Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги
2019 0
RegioJet купил семь поездов в Польше за 500 млн крон
08.03.2019 08:47 Экономика
RegioJet купил семь поездов в Польше за 500 млн крон
1256 0
В Брно столкнулись два поезда, есть пострадавшие
05.03.2019 09:11 Общество
В Брно столкнулись два поезда, есть пострадавшие
1547 0
Последние новости:
06
июня
В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены
06.06.2019 14:46 Общество
В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены
623 0
Холдинг Agrofert останется без сельскохозяйственных дотаций
06.06.2019 13:48 Экономика
Холдинг Agrofert останется без сельскохозяйственных дотаций
203 0
Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
06.06.2019 12:18 Экономика
Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
418 0
Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле
06.06.2019 10:13 Экономика
Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле
585 0
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
06.06.2019 09:25 Экономика
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
868 0
05
июня
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года
05.06.2019 22:10 Политика
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года
769 0
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
05.06.2019 14:30 Общество
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
1011 0
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
05.06.2019 12:25 Общество
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
1437 0
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
05.06.2019 11:19 Экономика
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
358 0
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
05.06.2019 10:23 Общество
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
511 0


Мобильная версия