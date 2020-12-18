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В чешских школах планируют ввести программу языковой поддержки для детей иностранцев

В чешских школах планируют ввести программу языковой поддержки для детей иностранцев

Марина Коханкова 383 0
Со следующего учебного года в отдельных школах, которые выберут главы регионов, введут дополнительные уроки чешского языка для школьников, чьи родители иностранцы.
В чешских школах планируют ввести программу языковой поддержки для детей иностранцев

Ученики начальных школ смогут посещать курсы чешского языка в первой половине дня вместо обычных предметов. Детские сады должны будут ввести один урок чешского языка в неделю для детей иностранцев. Это следует из проекта закона, подготовленного Минобразования Чешской Республики и представленного 17 декабря.

В последние годы количество иностранцев в чешских школах увеличивается. Если в 2013/2014 учебном году их было 6307 в детских садах и 15 109 в начальных школах, то в прошлом учебном году 2019/2020 их количество составило 11 942 в детских садах и 26 527 в начальных школах. Доля детей иностранцев в начальных школах составляет около 2,8% учащихся, а детских садах — 3,3%.

Источник: radio.cz

 

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школы иностранцы Чехия дети чешский язык
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