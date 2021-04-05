Что на самом деле охраняет рыцарь у Карлова моста в Праге

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня речь пойдет о таинственной статуе, которая находится на одном из пилонов Карлова моста. Она стоит как бы в стороне и от самого моста, и от прочих изваяний, которые его украшают.

«У меня есть друг в Праге, каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела. Ему около пятисот лет и он очень молод: каменный мальчик». Это отрывок из письма, написанного Мариной Цветаевой Александру Бахраху.

Каменный рыцарь, упомянутый поэтессой – это статуя, стоящая на пилоне Карлова моста рядом с островом Кампа. Она изображает персонажа средневековых чешских легенд, рыцаря по имени Брунцвик. Правда, Цветаева несколько ошиблась, когда упоминала его возраст. Статуя появилась не пятьсот лет назад. На этом месте когда-то, за четыреста с лишним лет до появления Цветаевой в Праге, действительно стоял каменный рыцарь, но другой. Его она видеть не могла.

Брунцвика поэтесса упоминает не раз и не два. Вот еще, теперь – из письма, адресованного Анне Тесковой: «Очень хотелось бы узнать происхождение: приблизительное время и символ – того пражского рыцаря на – вернее – под Карловым мостом – мальчика, сторожащего реку. Для меня он – символ верности (себе! не другим). И до страсти хотелось бы изображение его – (где достать? нигде нет) – гравюру на память».

Цветаева то и дело называет Брунцвика мальчиком. Русский писатель Петр Кожевников, также оказавшийся после гражданской войны в эмиграции, не использует этого слова. Но у него в рассказе «Каменный рыцарь» статуя изображает «юношу воинственного». «Лицо Рыцаря безусое и безбородое, как у девушки, но вместе с тем и мужественное». Запомним это. Это важно.

Кто такой Брунцвик

По легенде, он когда-то правил Чехией. Однажды рыцарь отправился в странствие, чтобы получить право носить в гербе льва. Именно благодаря ему на гербе Чехии появилось это животное.

Брунцвик – обладатель волшебного меча, который сам рубил головы врагам. Но это не тот клинок, который сегодня мы видим у статуи в руке. Есть несколько легенд, рассказывающих, куда же делось чудесное оружие.

По одной из них, Брунцвик бросил его в воды Влтавы. По другой, владельцем меча когда-то был король Пршемысл Отакар II, правивший в 1253-78 годах. В битве при Кресенбрунне он наголову разбил огромное венгерское войско, а потом отдал меч Брунцвика влтавским водам – возможно, в знак того, что с любыми проблемами, с которыми потом столкнется страна, можно будет справиться обычным оружием.

Третья легенда гласит, что меч замуровали в основании Карлова моста. Когда Чехии будет грозить самая-самая большая беда, которая только может с ней случиться, на землю вернется святой Вацлав. Он разбудит рыцарей, спящих волшебным сном в пещере в горе Бланик, и поведет их в бой. Небесный покровитель Чехии промчится по Карлову мосту, но конь его споткнется, и в этом месте святой князь найдет меч Брунцвика, который принесет ему победу в бою.

Статуя у Карлова моста: от Роланда до Брунцвика

Во многих городах Германии в средневековье устанавливались так называемые «столбы Роланда». Они изображали рыцаря со щитом и мечом, который считался защитником городских свобод и вольностей. Скорее всего, статуя, появившаяся в начале XVI века там, где мы сегодня видим Брунцвика, как раз и была таким «столбом Роланда».

Мы не знаем точно, как она выглядела. В 1648 году, под занавес Тридцатилетней войны, западную часть Праги захватили шведы. Они бы и восточную захватили, но нападавших удалось остановить на Карловом мосту. Бои за город шли несколько месяцев. Вероятно, торс Роланда пропал именно в то время. Видимо, его уничтожили пушечным огнем. Более двухсот лет из воды поднималась только нижняя часть – высокий пьедестал, украшенный рельефами. Его и сегодня можно увидеть в Лапидарии Национального музея, который находится в Голешовице.

Но есть предположение, что рыцарь пятисолетней давности был бородатым. Юного Брунцвика – помните, я выше обращал внимание на то, что и Цветаева, и Кожевников подчеркивают его возраст, – установили на месте старинного Роланда в 1886 году. Его автор – чешский скульптор Людвик Шимек.

Пьедестал нынешнего Брунцвика копирует тот, что остался от Роланда XVI века. Но облик рыцаря полностью переосмыслен. Он соответствует идеям национального чешского возрождения, популярным в XIX столетии. И его молодость – это молодость новой чешской нации.

Бледно - лицый

Страж над плеском века -

Рыцарь, рыцарь,

Стерегущий реку.

Это – тоже Цветаева.

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