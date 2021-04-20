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Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики

Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики

420on.cz 170
Лаборатории в Чешской Республике зимой не зафиксировали ни одного случая заболевания вирусом гриппа, сообщил Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ). Основная причина — противоэпидемические меры, принятые в связи с пандемией covid-19.
Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики

«В Чешской Республике в сети лабораторий в сезоне 2020-2021 гг. не было зарегистрировано ни одного случая вируса гриппа», — говорится в отчете SZÚ. 

Грипп передается так же, как коронавирус, поэтому меры, принятые при пандемии covid-19, привели к меньшему распространению других респираторных вирусов. В Чешской Республике из-за covid-19 власти ограничили передвижение людей, закрывали магазины, школы, рестораны и заведения сферы услуг. Многие люди работали удаленно из дома, носили медицинские маски и респираторы на улице и в помещениях.

Пандемия covid-19 повлияла на сбор данных о гриппе: люди зачастую не обращались за медицинской помощью. По сравнению с предыдущими сезонами лаборатории получили примерно на 20% меньше образцов для оценки. Аналогичная тенденция была в прошлом сезоне во всей Европе. До апреля этого года было отобрано всего около 800 проб гриппа.

Когда большая часть населения будет привита против covid-19, заболеваемость гриппом вернется к норме. «По-прежнему нельзя исключить высокий риск, связанный с комбинацией коронавируса и гриппа», — отмечает SZÚ. Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа в следующем сезоне, особенно людям с хроническими заболеваниями.

В 2018 и 2019 годах 996 000 человек в Чехии обратились к врачу с острой респираторной инфекцией и гриппом. Из них 625 были госпитализированы, 195 скончались от болезни. 

В 2019 и 2020 годах 1,15 миллиона человек, или почти 11% населения, обратились к врачу из-за гриппа или простуды. Институт в прошлом сезоне зарегистрировал 296 серьезных случаев заражения гриппом. 58 человек умерли от инфекции.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
грипп Болезни Чехия коронавирус статистика
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