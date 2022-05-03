Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.66
USD
23.4
RUB
0.35
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 18 °C
Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас

Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас

420on 8702
Наконец террасы ресторанов открылись! Мы собрали для вас ТОП-5 летних террас, где будет приятно насладиться общением с друзьями за обедом или чашечкой кофе в одиночестве.
Фото: StylaInterier.cz
Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас

1. Peperoncino

Letohradská 34, Прага 7

В зелени одного из дворов Летны скрывается красивый сад ресторана Peperoncino. На просторной территории установлены большие зонтики, которые помогут спрятаться от дождя или палящего солнца — отведать блюда средиземноморской кухни можно в любую погоду. Здесь есть невероятная паста и блюда из свежей рыбы и морепродуктов, широкий ассортимент вин — итальянских, французских или немецких.

 

 

2. Alchymista

Jana Zajíce 7, Прага 7

Журчащий пруд, пение птиц и фарфоровые чашечки — в саду кафе и кондитерской Alchymista царит атмосфера тайны и волшебства. Здесь можно забыть о том, что ты находишься в Праге, и представить себя героем какого-нибудь романа. В кафе подают отличный горячий шоколад и кофе с безукоризненным латте-артом. Из угощений — самые разные торты и пирожные. 

 

 

 

3. Кампа Парк

Na Kampe 523/8b, Прага

Наблюдать за Влтавой можно с террасы ресторана Kampa Park недалеко от Карлова моста. Лето, терраса, вид на реку — идеальное сочетание. Этого достаточно, чтобы заглянуть на бокал вина или чашку кофе. Ресторан подойдет для романтического вечера или особенного торжества!

 

 

 

4. Hliněná bašta

Újezdská 619, Průhonice

Еще одно место у воды. В ресторан Hliněná bašta ходят за настоящей чешской кухней, но чаще всего за фирменными блюдами из морепродуктов. Самые популярные из них — жареный осьминог с овощами и полентой или канадский лобстер с травяным маслом и лаймовым майонезом.

 

 

 

5. Styl & Interier 

Vodičkova 708/35, 110 00 Nové Město, Чехия

На оживленной улице Водичкова есть зеленый и уютный сад с плетеными стульями и цветами в горшках. Styl & Interier — это очаровательное кафе во внутреннем дворике в самом центре Праги. Здесь на завтрак, обед и ужин подают домашние блюда, искусно приготовленные кофейные напитки, освежающие домашние лимонады и сногсшибательные десерты. Выглядит все очень красиво — все-таки заведение специализируется не только на кухне, но и на дизайне. Здесь же продается множество привлекательных и уникальных предметов интерьера. 

 

 

 
Рассказать всем:
Темы
кафе Прага Прага на русском Чехия рестораны
Читайте
по теме 
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс
08.04.2022 13:17 Культура
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс
4698
Лучшие места на набережной Праги
10.08.2021 15:22 О Праге
Лучшие места на набережной Праги
7776
Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами
11.11.2019 15:20 Еда
Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами
3805
Вкусно и натурально: где в Праге попробовать лучшее мороженое
30.08.2019 18:35 Еда
Вкусно и натурально: где в Праге попробовать лучшее мороженое
3648
Последние новости:
03
мая
Аферисты в сети: Мошенники вывели со счетов двух граждан Чехии 350 000 крон. Как это было
03.05.2022 16:38 Общество
Аферисты в сети: Мошенники вывели со счетов двух граждан Чехии 350 000 крон. Как это было
341
МИД: В Украине пропал гражданин Чехии
03.05.2022 16:11 Общество
МИД: В Украине пропал гражданин Чехии
413
Полиция вынуждена была открыть стрельбу при погоне за водителем на шоссе D1 у Праги
03.05.2022 16:13 Общество
Полиция вынуждена была открыть стрельбу при погоне за водителем на шоссе D1 у Праги
388
15% от общей миграции в Чехию приходится на высококвалифицированных сотрудников
03.05.2022 15:07 Общество
15% от общей миграции в Чехию приходится на высококвалифицированных сотрудников
388
Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут
03.05.2022 12:43 Экономика
Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут
411
Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?
03.05.2022 12:10 Общество
Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?
294
В Праге произошли столкновения групп противников абортов и тех, кто за свободный выбор женщин
03.05.2022 11:45 Общество
В Праге произошли столкновения групп противников абортов и тех, кто за свободный выбор женщин
437
Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно
03.05.2022 11:29 Культура
Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно
666
Ущерб от пожара в квартире в Праге оценивается в 100 миллионов чешских крон
03.05.2022 11:10 Общество
Ущерб от пожара в квартире в Праге оценивается в 100 миллионов чешских крон
823
Primark в Праге поднимает цены на осенние коллекции
03.05.2022 10:57 Экономика
Primark в Праге поднимает цены на осенние коллекции
515


Мобильная версия