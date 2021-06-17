Выходные в Праге: чем заняться с 18 по 20 июня

Конечно, на выходных вы можете закончить рабочие задачи, с которыми не успели справиться на неделе, или просто проваляться весь день в кровати, оправляясь от тяжелых будней. Но мы предлагаем вариант получше. Рассказываем, как насыщенно провести выходные в Праге — еда, развлечения и атмосфера лета!

Пятница, 18 июня

Командный квиз от Mad Head

В пятницу вечером отправляйтесь в клуб Endorfin.cz. В 19:00 там начнется командная игра-квиз от MAD HEAD SHOW. Это вариант для тех, кто немного устал от похожих друг на друга вечеров с друзьями. Нет, мы не говорим, что у вас скучная компания. Просто нам всем иногда хочется разнообразия. Командный квиз — это классная возможность пощекотать мозг и немного посоревноваться. Тем более, что игра наконец будет проходить оффлайн — живые люди, радостные лица, атмосфера соперничества и кутежа! Узнать подробности об условиях участия и зарегистрироваться на игру можно на сайте Mad Head.

Фото: endorfin.cz

Концерт академической музыки в Рудольфинуме

Если шумные вечера не для вас, а общаться совсем не хочется, отправляйтесь на концерт академической музыки в пражский Рудольфинум. Какое счастье, что мы снова можем наслаждаться искусством! В программе Чешской филармонии Дмитрий Шостакович (Концерт для фортепиано с оркестром № 2 — соч. 102.) и Феликс Мендельсон (Итальянская симфония №4). Представление длится всего час. Послушать произведения великих мастеров можно в 18:00 или 20:30. Билеты бронируйте заранее на сайте филармонии. А пока послушайте Шотландскую симфонию Мендельсона.





Суббота, 19 июня

Начните субботу рано, отсыпаться на выходных давно не модно, а летом — вообще грех! Новый тренд — грамотно планировать время на неделе и не допускать недосыпов, чтобы в субботу и воскресенье отдыхать на все сто. Если тратить время на завтрак не хочется, отправляйтесь на чашечку кофе с круассаном в одну из пражских кофеен — специально для кофеманов мы подготовили подборку стоящих мест. Не завтракайте плотно — в программе сегодняшнего дня фестиваль еды.

Гастропикник в Гавличковых садах

Если погода пощадит отдыхающих, то продолжить субботний день можно будет в Гавличковых садах. Там красиво и зелено, а еще с 10:00 до 20:00 у виллы Гребовка будет проходить Apetit piknik 2021. Это гастрономический фестиваль от одноименного журнала Apetit. В парке разместятся около 100 палаток с едой. Фуд-блогеры пусть снимают истории в Инстаграм, а вы просто позвольте себе съесть больше обычного — организаторы обещают, что выбор будет огромным. Музыка, еда, мастер-классы и жаркий летний день — идеально! Если вы на диете, просто перехватите стаканчик малиновки (немного сахара не повредит) и глазейте на людей. В конце концов, мы давно не гуляли все вместе! Все подробности здесь.

Фото: piknik.apetitonline.cz

День рождения клуба Ankali

После сытного обеда предлагаем немного подвигаться. Танцевать в клубах нельзя, но на вечеринках под открытым небом никто не запретит вам немного размяться. В эти выходные клуб Ankali празднует день рождения — Ankali (New Beginnings) Anniversary, поэтому в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00 в Карлинских джунглях (Karlín Jungle, Rohanský ostrov, 180 00 Prague 8) выступят 14 диджеев. Кажется, билеты онлайн уже не купить, но на месте они тоже будут продаваться. Музыка — House, Disco, Techno и еще пара названий в списке. Чуть больше деталей в группе мероприятия в Facebook.

Иллюстративное фото

Студенческий музыкальный фестиваль

На острове Štvanice в субботу пройдет большой студенческий музыкальный фестиваль Student Fest 2021: Hudební noc. Посмотреть, как развлекается чешская молодежь, или присоединиться к общему веселью можно с 11:00. В это время начинает работу блошиный рынок, на котором стоит поискать виниловые пластинки, книги или пару модных деталей для нового лука. С 15:30 начнется музыкальная часть — на фестивале выступят 12 групп. Подробности удобнее всего искать в Инстаграме фестиваля.

Иллюстративное фото

Open-air кинотеатр

Если вы предпочитаете киноискусство, записывайте адрес — Keplerova 14, Прага. В субботу в кинотеатре под открытым небом Letní kino u Keplera в 21:00 состоится показ фильма “Шарлатан”. Вход обойдется вам в 100 крон (на месте платить можно только наличными, но билеты также продаются онлайн). Только представьте: летний вечер, свежий воздух, теплое плечо рядом и классный фильм на экране. Кадр из романтической комедии...Все подробности на сайте кинотеатра.

Иллюстративное фото

Воскресенье, 20 июня

Однодневное путешествие и прогулка по музею

Воскресенье можно потратить на путешествия. Вы уже были в Глубока-над-Влтавой? Да, путь неблизкий, но долгая дорога с любимой музыкой, кофе в стаканчиках и хот-доги с заправки — это отдельная романтика для любителей приключений! Не раздумывайте, просто позвоните друзьям и договоритесь, во сколько выезд. Хот-догами слишком не увлекайтесь, лучше оставьте место для приятного обеда на летней террасе ресторана в таком красивом и уютном городе. Побродите, поразглядывайте костелы и сувенирные лавки, угоститесь мороженым, а затем отправляйтесь в галерею Миколаша Алеша — посмотреть на искусство русского авангарда. Там вас ждут Малевич, Кандинский, Родченко и другие мастера. Перед входом сделайте групповое фото на фоне замка Глубока и прочитайте нашу статью об авангардистах. Смотреть на искусство интереснее, когда о нем хоть немного знаешь! Билеты на выставку лучше покупать онлайн.

Замок Глубока

Веганский фуд-фестиваль на Наплавке

Если далеко ехать не хочется, прогуляйтесь до Наплавки. Там в воскресенье с 10:00 до 19:00 будет проходить фуд-фестиваль Veggie Náplavka. Это мероприятие подойдет для тех, кто уважает ЗОЖ и растительную диету. Организаторы подготовили мастер-классы по приготовлению вегетарианских блюд и лекции об экологии. На набережной соберутся представители кафе, ресторанов и магазинов с веганской едой. Мясоедов туда тоже пускают, поэтому воспользуйтесь возможностью убедиться, что «зеленые» блюда тоже могут быть вкусными. Подробности здесь!

Фото: veggienaplavka.cz

Ежегодный дизайн-маркет

Продолжить светское воскресенье предлагаем на ярмарке дизайна Dyzajn market. Она проходит в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Все модники республики соберутся в Výstaviště Praha, чтобы сделать эффектные фотки, посмотреть на одежду/аксессуары/обувь от чешских дизайнеров и выгулять наряды, которые долго ждали своего часа в закрытом на карантин шкафу. Если мода не ваша страсть, приходите послушать музыку, посмотреть на перформансы, театральные представления и красивых людей. Концентрация стиляг высокая! Хорошие новости для тех, кто не наелся на фестивале веганской еды: на Dyzajn market вас ждет гастрономическая зона. С программой можно познакомиться в Facebook.

Фото: dyzajnmarket.com

Комментированная экскурсия по музею современного искусства

Еще одна выставка, на которую стоит заглянуть в эти выходные, проходит в галерее DOX. Комментированная экскурсия для тех, кто хочет разбираться в современном искусстве, но ленится искать информацию, начнется в 16:00. Сама выставка называется Vanitas, на ней собраны около 300 работ от 66 современных художников. Слово “vanitas” появилось в Голландии в 17 веке, с латыни на русский переводится как “суета сует”. Так назывались натюрморты, на которых голландские мастера изображали подсохшие фрукты и овощи, увядшие цветы, а еще сыр, вино и черепа. Это аллегория бренности жизни, которая должна напоминать, что искусство вечно, а мы — нет. Каждый цветок рано или поздно завянет, поэтому carpe diem. В DOX-e выставлены не голландцы эпохи барокко, а наши современники. Не будем отбирать хлеб у экскурсоводов: о том, что же такое vanitas, вам подробнее расскажут в галерее. А еще объяснят, насколько актуальна тема быстротечности жизни в современном искусстве и почему тема смерти почти табуирована в обществе. Информация здесь.

Фото: DOX

Вино и фестивальное кино

Закончить вечер предлагаем в крутом кинотеатре — Edison filmhub. Он располагается в необычном здании в стиле функционализма. Перед сеансом — а мы предлагаем вам посмотреть датскую драму-комедию «Еще по одной» — пропустите по бокалу вина в кофейне при кинотеатре. Этот пункт обязателен, потому что сюжет фильма строится вокруг любопытной концепции — небольшая доза алкоголя в крови делает нашу жизнь веселее и продуктивнее. Заманчивую теорию проверяет группа друзей — профессор истории, психолог, экономист и физрук. Они договариваются не пить по вечерам и выходным дням, в остальное время — зеленый свет. Если вы уже размышляли о том, можно ли пить с утра в понедельник и не слыть алкоголиком, бронируйте билет. Начало сеанса в 21:30.

Желаем вам насыщенных выходных!