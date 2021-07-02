Выходные в Праге: чем заняться 3 и 4 июля

Новости последних дней всерьез испортили нам настроение. Планы рушатся, поездки в родные края откладываются. Давайте не будем отчаиваться, Прага — один из лучших городов в Европе, поэтому застрять здесь совсем не обидно. Тем более мы подготовили классную программу на выходные. Пикники, выставки и дискотеки! Рассказываем, чем заняться в Праге 3 и 4 июля. Сохраняйте статью в закладки, многие из этих мероприятий проходят еженедельно.

Суббота, 3 июля

Если вы давно живете в Праге, то точно знаете — в какой-то момент перестаёшь восторженно смотреть по сторонам и замечать красоту города. Субботу предлагаем провести в роли очарованного туриста — разыскивайте фермерские рынки, пробуйте уличную еду, прогуливайтесь по городу и никуда не спешите. Мы подскажем, куда стоит заглянуть!

1. Погода будет облачной, но теплой, поэтому просыпайтесь пораньше и сразу выходите из дома. Позавтракать предлагаем на Наплавке, там с 8 до 14 будет работать традиционный фермерский рынок. Перехватите чешский калач и чашечку горячего шоколада, сфотографируйте лебедей и поизучайте ассортимент местных торговцев. Еще один вариант — купите французский багет, кусок сыра и лоток клубники, забегите за напитками в винарну Na břehu Rhôny и отправляйтесь на пикник, например, на Стрелецкий остров.

2. С хлебом разобрались, теперь пришло время для зрелищ. В Национальной галерее (Veletržní palác) проходит выставка Виктора Пивоварова. Это российский художник, представитель “неофициального” искусства, эмигрировавший в Чехословакию в начале восьмидесятых. “Неофициальное” искусство — это такой советский андеграунд, искусство, которое не прошло цензуру по политическим или идеологическим причинам. Под этим названием объединились художники самых разных направлений, которые творили в СССР в 1950-80х годах. Виктор Пивоваров — представитель московского концептуализма, но в Национальной галерее представлена ретроспектива его работ. Там вы увидите полный спектр его творчества — от ранних сюрреалистических картин, созданных в рамках андеграундной арт-сцены в Москве в 1970-х годах; к более концептуальным холстам и альбомам рисунков, сделанным после его переезда в Прагу в 1982 году. Подробности на сайте галереи.

3. Обсудить или обдумать выставку предлагаем по пути в Летенские сады. Туда, конечно, лучше отправиться с друзьями. Вы же знаете, куда зайти за прохладительными напитками? Пивной сад в Летенских садах — отличное место, чтобы отдохнуть, поболтать и посмеяться в компании друзей. Не забывайте иногда отвлекаться и поворачивать голову — там панорамный вид на летнюю Прагу. Давайте не будем заморачиваться с ужином — атмосфера располагает к простой уличной еде, например, сосискам на гриле, которые продаются там же, где и пиво.

4. Завершить субботний день вечеринкой, что может быть лучше? У Пражского метронома снова работает арт-пространство Stalin, где в летнее время проходят культурные мероприятия. Концепция вечеринки под названием «The Dinner Party», которую мы и предлагаем посетить 3 июля, основана на одноименной инсталляции американской художницы Джуди Чикаго, созданной в конце 1970-х годов. На русском языке работа называется «Званый ужин», она представляет собой банкетный стол, накрытый на 39 персон, где каждое место предназначено одной из выдающихся женщин. Джуди Чикаго — арт-феминистка, она хотела положить конец умалению роли женщины в искусстве, культуре и истории в целом. Этой теме и посвящена ее работа.

А теперь о мероприятии. Организаторы решили устроить серию музыкальных вечеринок, на которых за диджейским пультом будут выступать только женщины. Нам кажется, что идея классная! Начало в 20:00. Подробнее на сайте.

Воскресенье, 4 июля

Бывают такие дни, когда кажется, что все идет слишком однообразно и скучно, а жизнь уже ничем не может нас удивить. Это, конечно, заблуждение. Вам нужно взбодриться и порадовать себя в этот воскресный день!

1. Давайте опять не будем завтракать дома и отправимся в одну из пражских кофеен. Мы в последнее время часто балуемся десертами в кафе Elvira. Это уютное место расположено прямо в центре Старого города. Говорят, углеводы лучше употреблять в первой половине дня, поэтому без угрызений совести заказывайте арахисовый ветрник или десерт “Павлова”. Личная рекомендация редактора — лимонный тарт. А как насчет красивого сюрприза для второй половинки? Закажите десерты домой (у кофейни есть доставка) и организуйте завтрак в постель в лучших традициях романтических фильмов!

2. На Výstaviště Holešovice в воскресенье сыграет свой сет Оливер Колецки (Oliver Koletzki), известный берлинский ди-джей и продюсер. Вечеринка под открытым небом начнется в 15:00 и продлится до 22:00. Слушать музыку, незаметно пританцовывать, улыбаться и не думать о том, что завтра понедельник — вот рецепт идеального дня! Конечно, на мероприятии придется соблюдать противоэпидемические правила, но главное, что оно состоится! Входной билет стоит 550 крон. Подробности ищите здесь.

3. Если романтические завтраки и музыкальные фестивали не ваша история, предлагаем отправиться за клубникой. В Чехии начался сезон. В республике очень много хозяйств, которые предлагают желающим самостоятельно собрать, а потом и купить спелые ягоды, поэтому сбор урожая можно совместить с экскурсией по неизведанным местам. Зачем ее собирать, если можно купить? Во-первых, у вас будет необычный день. Во-вторых, клубника с полей вкуснее и дешевле, чем в магазине. Например, в воскресенье для собирателей открыта плантация Schwenk, там килограмм ягоды обойдется вам в 70 крон (если вы собирали ее сами). Будьте внимательны, некоторые хозяйства принимают охотников за клубникой только в определенные дни.

4. Пообедать отправляйтесь на Manifesto Market. 4 июля там будут отмечать День независимости США 2021. Ничего удивительного, ведь создатель знаменитого food-пространства в чешской столице, ландшафтный архитектор и предприниматель Мартин Барри, родом из Америки. Конечно, даже в этот день на Манифесто будут готовить и грузинскую, и тайскую, и мексиканскую кухню, но почему бы не воспользоваться дополнительным поводом и не съесть сочный американский бургер.



5. После сытного обеда прогуляйтесь по центру, а затем возьмите курс на Малую Страну. В Вальдштейнском саду в 20:30 пройдет спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке театра На Виноградах (Divadlo na Vinohradech). Сюжет пересказывать не будем, надеемся, вы и так знакомы с этой культовой историей любви. Билеты можно купить на сайте театра. Этим летом в саду у чешского Сената пройдет масса мероприятий — концерты, выставки, представления. Дело в том, что Сенат Чешской Республики решил пойти навстречу художникам, пострадавшим от пандемии, и предоставить им бесплатные открытые площадки. Культурные мероприятия запланированы до середины сентября, а вход на некоторые из них будет бесплатным. За билет на «Ромео и Джульетта» правда все-таки придется заплатить 590 крон.

Хороших выходных!