Выходные в Праге: чем заняться с 9 по 11 июля

Подбираемся к середине лета. Вы успели заметить, куда улетел июнь? Чтобы оставшиеся теплые дни не прошли бесцельно, планируйте выходные заранее и старайтесь наполнить их чем-то запоминающимся. Мы поможем. Составили программу на этот уик-энд: выставки, спектакли и джаз. Отдохнём культурно!

Пятница, 9 июля

1. Вечер настольных игр

Что делать в пятницу? Опять идти в бар или смотреть сериал на диване? Так мы провели уже не одни выходные, на этой неделе давайте перевернем игру и отправимся в Funky Business Club. Это пражский клуб для любителей экономических настольных игр и интеллектуального досуга. Играют в этом клубе в одноименную игру Funky Business Praha — динамический бизнес-симулятор с элементами стратегии и юмора. Игрок может пережить все взлеты и падения современного предпринимателя, на пути становления крупным бизнесменом. Игровое поле — Прага, в игре представлена 31 реальная компания — ŠKODA, AVAST или KOH-I-NOOR HARDMUDTH.

В клубе существует три лиги: лига новичков, основная лига и профи лига. Новички играют в ресторане Veranda Palmovka по пятницам в 18:30, основная лига — в это же время по вторникам в Smokeberry. Записаться на игру и узнать подробности о клубе можно в Инстаграме Funky Business Club.

2. Шоу «Волшебный фонтан»

В пятницу в 21:00 у фонтана Кржижика будет шоу — под открытым небом выступят факиры, гимнасты и акробаты. Премьера состоялась 8 июля, поэтому вы можете стать одним из первых завороженных зрителей. Спецэффекты, огонь, вода, музыка, свет — авторы представления обещают, что все эти стихии и дары технологического прогресса будут невероятным образом взаимодействовать между собой. Добавьте к этому танцовщиков и циркачей, декорации в виде монументального фонтана, и постарайтесь представить, что вас ждет. Описать это, конечно, сложно. Но говорят, что шоу действительно зрелищное! Посмотреть его можно не только в пятницу, программу ищите на сайте мероприятия.

Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7

https://www.magickafontana.cz/



3. Галерея «Фасад»

Если бронировать билеты и связывать себе руки оплаченной культурной программой не хочется, предлагаем бесплатный вариант — сходите в галерею «Фасад». Здесь не совсем подходит предлог “в”, потому что войти в нее физически невозможно — галерея разместилась на фасаде дома на улице Диваделни. «Фасад» — это название необычного выставочного пространства, созданного для популяризации современного чешского искусства. Программа выставки меняется два раза в год. Сейчас (с 22 апреля по 30 сентября) там проходит выставка «Naděje» (Надежда) — работы 14 фотографов. Все они основаны на текущей социальной ситуации и предлагают подумать о правде и истине, вере и надежде. Что есть правда? Является ли она чем-то абсолютным и неизменным?

Все детали на сайте галереи.

4. Джаз, джаз, джаз

Послушать джаз в пятницу вечером… Кажется, сразу после того как заканчиваешь читать эту фразу, в голове возникают картинки — бар с приглушенным светом, гул, дым, бокал виски с кубиками льда, музыка. Какая-то неуловимая атмосфера прошлого века. Да, джаз клубы работают как машина времени. Готовы отправиться в путешествие?

В эту пятницу Мистер Л. А. Дэвисон приедет в джаз клуб Reduta со своим новеньким проектом, в котором участвует ряд лучших чешских музыкантов. Вы услышите легенды соула и джаза от Рэя Чарльза до Джеймса Брауна. Мистер Дэвисон — джазовый джентльмен старой закалки. На концерте к нему присоединятся фортепиано, ударные и контрабас. Концерт начнется в 21:00. В субботу, 10 июля, в Reduta пройдет концерт в честь Эллы Фицджеральд, самой известной джазовой певицы всех времен. Исполнять хиты королевы джаза будет Елена Соненшайн и ее квартет джазовых профессионалов.

Программу концертов ищите на сайте клуба.

Суббота, 10 июля

1. Фестиваль сидра

Не знаем, есть ли среди вас любители начинать день с бокала сидра, но (на случай, если есть) расскажем о гастрономическом фестивале, посвящённом этому напитку. Он будет проходить 10 июля с 10:00 до 20:00 на Смиховской наплавке. Позавтракать там тоже можно. Кроме домашнего сидра и чешского пива, на фестивале будут продавать бургеры, домашнюю картошку, сосиски, колбасы и прочие копченые радости. Морепродукты и сыры, торты и домашние морсы тоже числятся в списке гастрономических сюрпризов.

С программой можно познакомиться в Facebook.

2. Уличный театр

Уличный театр — особенный вид искусства. И в Праге его любят — фестиваль Za dveřmi состоится в 13-ый раз. Представления всегда проходят под открытым небом — на площадях или в парках. Артисты активно привлекают зрителей поучаствовать, поэтому никакой четвертой стены (как и первых трех) здесь просто не существует, а каждое шоу — уникально и неповторимо.

Акробаты, клоуны, мимы, уличные музыканты — в рамках фестиваля на улицах Праги выступят самые разные театральные коллективы из Европы и Азии. Фестиваль будет проходить в чешской столице до 15 июля.

Посмотреть на уличных артистов можно бесплатно. Подробности ищите на странице фестиваля в Инстаграм или на сайте.

3. “Непопсовое” кино

О кинотеатре Edison Filmhub мы уже рассказывали пару недель назад. Здесь показывают фестивальное, или “непопсовое” кино. Эта рекомендация понравится тем, кто обходит стороной фильмы о супергероях и гонщиках. В субботу в Edison Filmhub можно посмотреть “Ундину” — очень чувственный триллер с элементами мелодрамы и уклоном в сказочное и сверхъестественное. Это кино о девушке, которая читает лекции по градостроительству и работает историком в Берлине. Обычная жизнь современной женщины, любимый мужчина, небольшая квартира на Александерплац… В сюжет внезапно вторгается архетипическое, старый миф об Ундине: если человек, которого она любит, предаст ее, она должна убить его и вернуться в воду, из которой когда-то родилась. Дальше рассказывать не будем. Смотрите сами.

Сеансы есть в пятницу (9 июля) 21:30, в субботу (10 июля) — 16:30 и воскресенье (11 ибля) — 19:00. Билеты можно купить на сайте Edison Filmhub

4. Спектакль о соцсетях и цифровой зависимости

Можно ли оставаться самим собой в современном мире, где мы все чаще делаем что-то только ради фотографии в социальных сетях? Этот вопрос поднимают авторы и артисты спектакля «Instalajf» пражского театра Divadlo Procity.

Пьеса «Instalajf» основана на одноименной книге и рассказывает о том, как поток развлечений, информации и бесконечных возможностей стимулирует цифровую зависимость, а вместе с тем вызывает депрессию и тревогу — результат бесконечного сравнения себя с другими. Авторы спектакля предлагают подумать о своем отношение к соцсетям и по-честному оценить, сколько места в вашей жизни занимает цифровая реальность.

Посмотреть постановку можно в субботу в 18:00 и 20:00.

Вся информация на сайте театра.

Воскресенье, 11 июля

1. Кино на крыше

В воскресенье в 21:00 на крыше “Radost” (nám. Winstona Churchilla 1800/2) можно посмотреть фильм “Маяк”. Его называют гипнотической клаустрофобной драмой. Роберт Паттинсон и Виллем Дефо исполняют роли смотрителей маяка конца девятнадцатого века. Герои вдвоем живут и работают в очень ограниченном пространстве, начинают пить, драться и сходить с ума. Атмосфера безумия и паранойи усиливается с каждой минутой. И завораживает зрителя. Изысканная красота и хищная жестокость — все в одном фильме.

Билеты можно купить в кассах “Люцерны” или на месте (только за наличные). Подробности здесь.

2. Выставка Pasta Oner: 20th Century Cabinet

Давайте заглянем на персональную выставку Пасты Онера «20th Century Cabinet», на которой представлена ​​коллекция из шестидесяти новых работ художника. В последние годы он выставлялся в основном за пределами Праги (Южночешская галерея Алеша, Дом искусств в Опаве, Данубина в Братиславе или Галерея Людвика Кубы в Подебрадах), поэтому столичная публика заждалась.

Работы художника разместились в пяти залах виллы Pellé. Паста Онер сочетает различные художественные приемы и проводит эксперименты с техниками и материалами. Здесь и картины маслом, на которых реалистичные фигуры пересекаются с эстетикой поп-арта, и серия масляных и акриловых картин, в которых угадываются мотивы из легендарных фильмов классического и постклассического Голливуда (например, «Завтрак у Тиффани»). Онер начинал как граффитист и автор работ в стиле мурал-арт. Одну из них — гигантское полотно в голубых тонах с надписью «сhoose to be happy» — вы до сих пор можете видеть на фасаде одного из зданий на Vítězné náměstí. Этому этапу в творчестве художника посвящен отдельный зал.

Выставка продлится до 25 июля. Информацию и билеты можно найти на сайте галереи. В воскресенье посетить выставку можно с 13.00 до 17.00.





3. Экспериментальный театр

С уличным театром разобрались, теперь поговорим об экспериментальном. Вот уже в 12-ый раз в Праге пройдет популярный фестиваль Nultý bod. Такие мероприятия ставят перед собой амбициозную цель — просветить зрителя и познакомить его с новыми тенденциями в современном театре. Первое представление пройдет в Студии ALTA в 18:00 в субботу. Это будет перформативная инсталляция (вау, что это?) на тему одиночества под названием DADADANS: CIRCUS LONELINESS.

В воскресенье, 11 июля, можно сходить на интимный мультисенсорный перформанс. Повязка на глаза, наушники, теплые ладони. Авторы предлагают отправиться в «сенсорное приключение к внутренним знаниям и чудесным местам: с помощью тактильных предметов, запахов, звуков и, прежде всего, вашего воображения». Понимайте как хотите. А лучше попробуйте. Эксперименты в искусстве часто вызывают недоумение и отторжение у публики, но может ли быть иначе? Новый язык и способ выражения заставляет наш мозг напрягаться, мы не находим ответ по щелчку пальцев, тогда и включается сопротивление. Поэтому предлагаем открыться новому!

Фестиваль продлится всего шесть дней — с 9 по 15 июля. Полную программу можно найти на официальном сайте.

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