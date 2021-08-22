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В Чехии проживают более 634 тысячи иностранцев

В Чехии проживают более 634 тысячи иностранцев

420on.cz 1294
По состоянию на конец прошлого года в Чехии на законных основаниях проживали 634 790 иностранцев, что на 38 909 больше, чем в конце 2019 года. Это следует из отчета Министерства внутренних дел о миграции и интеграции иностранцев за 2020 год, который будет обсуждать правительство 23 августа.
В Чехии проживают более 634 тысячи иностранцев

По данным МВД, в прошлом году в Чехии чаще всего находились граждане Украины, Словакии и Вьетнама — вместе они составили более половины легально проживающих в стране иностранцев.

В прошлом году среди иностранцев преобладали те, кто имел разрешение на временное проживание (325 182 человека). Остальным было предоставлено разрешение на постоянное проживание. Число иностранцев в республике увеличилось и в этом году: по данным на 30 июня в Чехии проживают 668 238 иностранцев.

В прошлом году количество людей, задержанных во время нелегальной миграции, увеличилось на 25% — до 7093. Большинство (6645) были задержаны во время незаконного пребывания, остальные — во время нелегальной миграции через внешнюю границу Шенгенского соглашения. Однако на эти цифры большое влияние оказали люди, нарушившие правила , установленные Минздравом, при въезде в Чешскую Республику. В первой половине прошлого года правительство запретило или ограничило въезд в республику иностранцев из-за распространения COVID-19.

Чешская Республика обычно не является страной назначения для транзитной миграции. В этих случаях люди, как правило, едут в Германию и другие страны Западной и Северной Европы.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
иностранцы Чехия статистика иммиграция
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