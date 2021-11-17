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Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей

Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей

420on.cz 516
По словам уходящего премьер-министра Андрея Бабиша, ситуация с эпидемией коронавируса в Чехии критическая, поэтому в четверг кабинет министров одобрит новые карантинные меры. С 22 ноября в Чехии будет действовать так называемый баварская модель: для посещения ресторанов, массовых мероприятий или заведений сферы услуг тесты больше приниматься не будут.
Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей

«Мы представим так называемую баварскую модель. Она будет запущена в ночь на понедельник 22 ноября. С этого момента посещать массовые мероприятия или заведения сферы услуг смогут только привитые люди или те, кто переболел коронавирусом. Самотесты полностью отменены», — сказал Бабиш.

Предъявление отрицательного теста на антиген или ПЦР- теста больше не будет служить подтверждением об отсутствии инфекции. Единственным исключением будет тестирование клиентов и сотрудников в медицинских и социальных учреждениях.

«Ситуация критическая, особенно в Моравско-Силезском и Злинском регионах. Там целые семьи попадают в отделения интенсивной терапии. Это непривитые люди. Я хочу призвать всех сделать прививки. У непривитых почти в девять раз выше вероятность тяжелого течения болезни и смерти», — пояснил премьер. По его словам, вакцинация — единственное решение в борьбе с эпидемией.

Во вторник в Чешской Республике было зарегистрировано 22 479 новых случаев заражения, что является максимальным показателем с начала пандемии. Из-за большого количества пациентов с коронавирусом больницы ограничивают помощь, а в некоторых регионах военные уже помогают медикам.

Источник: novinky.cz

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Темы
Андрей Бабиш правительство коронавирус Чехия статистика вакцинация прививки
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