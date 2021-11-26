Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев

​Вакцинация двумя дозами вакцины против коронавируса будет действительна девять месяцев, заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства. Сейчас после двух прививок в сертификате указан срок примерно до 2025 года. Срок действия вакцинации будет продлеваться после третьей прививки.

Ограничения на срок действия сертификатов были предложены Европейской комиссией 25 ноября.

«Регламент распространяется на весь ЕС, и мы предполагаем, что пойдем по этому пути, наиболее логично, что сертификат будет действителен для людей в течение девяти месяцев. Предложение Еврокомиссии разумно», — сказал Войтех. По его словам, министерство скоро приступит к корректировке срока действия covid-паспортов.

Согласно Еврокомиссии, сертификаты должны оставаться доступными не только для людей, вакцинированных или перенесших COVID-19, но и для тех, кто имеет отрицательный тест на коронавирус. Однако в Чешской Республике тесты не признаются в большинстве мест.

В последние недели, в ответ на стремительный рост числа заболеваний коронавирусом, страны ЕС начали рекомендовать гражданам ревакцинацию. На этой неделе министры стран-членов Союза договорились, что следующая доза вакцины должна зависеть от действительности covid-паспортов, которые позволяют людям путешествовать через границы даже во время пандемических ограничений. Однако у стран ЕС не было единого мнения о продолжительности вакцинации, поэтому Еврокомиссия предложила девять месяцев. Для большинства людей, вакцинированных в этом году, это означает, что им придется пройти повторную вакцинацию до следующего летнего отпуска за границей.

Некоторые страны, в том числе Чешская Республика, перестали признавать тесты в качестве подтверждения об отсутствии инфекции, но комиссия хочет сохранить их в рамках сертификатов ЕС. Однако в серьезных случаях страны смогут применить особые условия к непривитым.

«Еще слишком много людей не защищены вакцинами. Чтобы каждый мог путешествовать и жить в безопасности, нам срочно необходимо добиться значительно более высокого охвата вакцинацией», — заявила в четверг комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис, по словам которой ЕС вакцинировал в среднем 65% населения.

Источник: novinky.cz

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