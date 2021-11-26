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Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев

Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев

420on.cz 1249
​Вакцинация двумя дозами вакцины против коронавируса будет действительна девять месяцев, заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства. Сейчас после двух прививок в сертификате указан срок примерно до 2025 года. Срок действия вакцинации будет продлеваться после третьей прививки.
Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев

Ограничения на срок действия сертификатов были предложены Европейской комиссией 25 ноября.

«Регламент распространяется на весь ЕС, и мы предполагаем, что пойдем по этому пути, наиболее логично, что сертификат будет действителен для людей в течение девяти месяцев. Предложение Еврокомиссии разумно», — сказал Войтех. По его словам, министерство скоро приступит к корректировке срока действия covid-паспортов.

Согласно Еврокомиссии, сертификаты должны оставаться доступными не только для людей, вакцинированных или перенесших COVID-19, но и для тех, кто имеет отрицательный тест на коронавирус. Однако в Чешской Республике тесты не признаются в большинстве мест.

В последние недели, в ответ на стремительный рост числа заболеваний коронавирусом, страны ЕС начали рекомендовать гражданам ревакцинацию. На этой неделе министры стран-членов Союза договорились, что следующая доза вакцины должна зависеть от действительности covid-паспортов, которые позволяют людям путешествовать через границы даже во время пандемических ограничений. Однако у стран ЕС не было единого мнения о продолжительности вакцинации, поэтому Еврокомиссия предложила девять месяцев. Для большинства людей, вакцинированных в этом году, это означает, что им придется пройти повторную вакцинацию до следующего летнего отпуска за границей.

Некоторые страны, в том числе Чешская Республика, перестали признавать тесты в качестве подтверждения об отсутствии инфекции, но комиссия хочет сохранить их в рамках сертификатов ЕС. Однако в серьезных случаях страны смогут применить особые условия к непривитым.

«Еще слишком много людей не защищены вакцинами. Чтобы каждый мог путешествовать и жить в безопасности, нам срочно необходимо добиться значительно более высокого охвата вакцинацией», — заявила в четверг комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис, по словам которой ЕС вакцинировал в среднем 65% населения.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки Евросоюз Чехия Министерство здравоохранения коронавирус Европа
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