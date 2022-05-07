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В Чехии в начале года резко выросло количество убийств

В Чехии в начале года резко выросло количество убийств

420on.cz 189
С начала года до конца апреля сотрудники полиции Чехии зарегистрировали 54 убийства, что на 14 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство убийств (19) произошло в апреле. В течение прошлого года полиция зарегистрировала 105 убийств.
В Чехии в начале года резко выросло количество убийств

Статистика также включает покушение на убийство или подготовку к этому преступлению, сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик.

В президиуме полиции пока не хотят комментировать причину увеличения количества убийств более чем на треть. «Очень рано анализировать какую-либо тенденцию, более того, в случае с убийствами, подавляющее большинство которых мотивировано личными отношениями, рационального объяснения почти нет», — сказал Моравчик.

Он добавил, что полиция предоставит оценку на основе круглогодичной статистики. По данным на конец марта, полиция раскрыла более двух третей зарегистрированных убийств. Почти половина из 35 зарегистрированных преступлений была мотивирована личными отношениями.

Согласно статистике, в январе этого года полиция зарегистрировала 12 убийств, в феврале — 7, в марте — 16, в апреле — 19. Среди убийств этого года есть несколько случаев, которые полиция квалифицировала как жестокие нападения. Например, в конце апреля 29-летний мужчина в Костелец-на-Хане Простеевского района убил трех человек: своего брата, сестру и отца. По данным полиции, обвиняемый совершил преступление жестоким образом после предварительной тщательной подготовки. 

«Даже закоренелые криминалисты были шокированы интенсивностью нападения и жестокостью. Я сам, наверное, никогда не сталкивался с такой брутальной, продуманной и агрессивной атакой за всю свою карьеру. Прежде всего, с такой степенью хитрости, ярости и злости, с которой преступник напал на своих ближайших родственников», — сказал криминалист Ян Лисицки.

Еще одним серьезным делом, расследуемым как убийство, со второй половины апреля занимается полиция Всетинского района. Женщина и трое детей погибли при взрыве дома в Лучке. Мужчина пережил взрыв, но находится в больнице в тяжелом состоянии. По данным полиции, взрыв произошел не случайно. Однако они пока не подтвердили, что могло быть причиной. В доме в гостиной, где были дети и жена, взорвался газ, однако только тяжелораненый мужчина, лежащий в ожоговом центре, знает, что предшествовало взрыву.

Полицейские в Праге также расследуют жестокое убийство, совершенное в марте. По данным полиции, девятнадцатилетний подросток напал с ножом мачете на учителя средней профессиональной школы на улице Оградни в Праге. Полицейские задержали его примерно через час после преступления. 

В марте в убийстве был обвинен 18-летний парень, который, по данным полиции, кухонным ножом зарезал 23-летнего иностранца в Хотеборже. По данным полиции, в ноябре 2021 года этот же человек напал на таксистов.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия убийство полиция преступность статистика
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