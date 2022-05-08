В кемпинге в Чехии собака серьезно покусала трехлетнюю девочку

Утром 8 мая собака серьезно покусала ребенка в кемпинге Cíl на Сазаве (Бенешовский район). По словам пресс-секретаря полиции Власты Суханковой, трехлетняя девочка серьезно ранена, спасателям пришлось доставить ее на вертолете в пражскую больницу. На месте происшествия работает полиция.

«О происшествии нам сообщила скорая помощь в 10:50. Мы предоставили место для посадки вертолета. Полиция выясняет, как произошла трагедия, травмы трехлетней девочки серьезные», — сказала iDNES.cz Суханкова.

Пресс-секретарь спасательной службы Моника Новакова сообщила, что на место прибыли медицинские работники и авиационная спасательная служба. «Они оказали помощь ребенку с серьезной травмой головы. Девочку доставили на вертолете в университетскую больницу в Мотоле», — рассказала она.

Полиция разыскивает владельца собаки и само животное, которое покусало ребенка. Порода собаки неизвестна.

Позже Суханкова рассказала, что в воскресенье на этом месте проходила выставка собак. «Мы не знаем, но связано ли это с несчастным случаем», — добавила она.

Управляющая кемпингом Cíl Ленка Кухлерова подтвердила, что произошел несчастный случай. «Я не знаю, как это произошло. Полиция тоже не знает. Идет выставка собак, там 40-50 собак, все они привязаны. А дети, наверное, бегали», — сказала она.



Источник: idnes.cz