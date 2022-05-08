Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.92
USD
23.56
RUB
0.35
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
02d 20 °C
В кемпинге в Чехии собака серьезно покусала трехлетнюю девочку

В кемпинге в Чехии собака серьезно покусала трехлетнюю девочку

420on.cz 343
Утром 8 мая собака серьезно покусала ребенка в кемпинге Cíl на Сазаве (Бенешовский район). По словам пресс-секретаря полиции Власты Суханковой, трехлетняя девочка серьезно ранена, спасателям пришлось доставить ее на вертолете в пражскую больницу. На месте происшествия работает полиция.
В кемпинге в Чехии собака серьезно покусала трехлетнюю девочку

«О происшествии нам сообщила скорая помощь в 10:50. Мы предоставили место для посадки вертолета. Полиция выясняет, как произошла трагедия, травмы трехлетней девочки серьезные», — сказала iDNES.cz Суханкова.

Пресс-секретарь спасательной службы Моника Новакова сообщила, что на место прибыли медицинские работники и авиационная спасательная служба. «Они оказали помощь ребенку с серьезной травмой головы. Девочку доставили на вертолете в университетскую больницу в Мотоле», — рассказала она.

Полиция разыскивает владельца собаки и само животное, которое покусало ребенка. Порода собаки неизвестна. 

Позже Суханкова рассказала, что в воскресенье на этом месте проходила выставка собак. «Мы не знаем, но связано ли это с несчастным случаем», — добавила она.

Управляющая кемпингом Cíl Ленка Кухлерова подтвердила, что произошел несчастный случай. «Я не знаю, как это произошло. Полиция тоже не знает. Идет выставка собак, там 40-50 собак, все они привязаны. А дети, наверное, бегали», — сказала она.
 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
дети животные спасатели полиция Чехия
Читайте
по теме 
В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого
07.05.2022 11:53 Культура
В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого
1581
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
04.05.2022 13:28 Общество
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
2051
В Градце-Кралове из машины при повороте выпал ребёнок
04.05.2022 11:42 Общество
В Градце-Кралове из машины при повороте выпал ребёнок
989
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
02.05.2022 16:55 Общество
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
6817
Последние новости:
08
мая
Благотворительный концерт Тины Кароль в Праге
08.05.2022 14:10 Культура
Благотворительный концерт Тины Кароль в Праге
360
Администрация Праги ищет способ экспроприации российской недвижимости
08.05.2022 14:04 Экономика
Администрация Праги ищет способ экспроприации российской недвижимости
648
Банковские ячейки в чешских банках: сохраните самое ценное
08.05.2022 10:07 Экономика
Банковские ячейки в чешских банках: сохраните самое ценное
407
07
мая
В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого
07.05.2022 11:53 Культура
В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого
1581
Чеху нужно 8 лет, чтобы заработать на собственную квартиру, жителю Праги — 11 лет
07.05.2022 11:16 Экономика
Чеху нужно 8 лет, чтобы заработать на собственную квартиру, жителю Праги — 11 лет
3527
В Чехии в начале года резко выросло количество убийств
07.05.2022 08:50 Общество
В Чехии в начале года резко выросло количество убийств
1803
Арендная плата растет по всей Чехии, свободные квартиры исчезают
07.05.2022 08:38 Экономика
Арендная плата растет по всей Чехии, свободные квартиры исчезают
4929
Природные парки Праги
07.05.2022 09:31 Культура
Природные парки Праги
2010
06
мая
Музыкальный уик-энд на крыше Люцерны
06.05.2022 20:51 Культура
Музыкальный уик-энд на крыше Люцерны
1183
Komparz: как начать сниматься в кино
06.05.2022 15:26 Культура
Komparz: как начать сниматься в кино
1476


Мобильная версия