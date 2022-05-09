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В Чехии владелец транспортной компании BusLine покончил жизнь самоубийством

В Чехии владелец транспортной компании BusLine покончил жизнь самоубийством

420on.cz 385
В воскресенье скончался владелец транспортной компании BusLine Якуб Выскочил. BusLine — крупнейший автобусный перевозчик в Либерецком крае, но он работает и в других регионах. В компании трудятся около 780 водителей. Руководство компании подтвердило, что Якуб Выскочил покончил с собой.
В Чехии владелец транспортной компании BusLine покончил жизнь самоубийством

«Руководство группы хочет заверить сотрудников и деловых партнеров в том, что уход этого исключительного человека не повлияет на работу отдельных подразделений. Всеми компаниями управляет компетентный менеджмент, наделенный соответствующими полномочиями», — сказала Владимира Вихнисова, отвечающая за управление BusLine Group.

«Роль г-на Выскочила заключалась не в повседневном управлении компаниями, а в определении видения и направлений развития в будущем. В этой роли господину Выскочилу будет очень не хватать в будущем», — добавила она.

В заявлении компании говорится, что Выскочил «покончил с собой». В понедельник сайт eXtra.cz сообщил о трагической смертт 44-летнего Выскочила, сына актера Ивана Выскочила.

BusLine является крупнейшим автобусным перевозчиком в Либерецком крае, обеспечивает региональные перевозки в регионах Яблонец и Семили, но автобусы BusLine также курсируют в соседних областях Градец-Кралове, Пльзень или Среднечешский край, а также успешно участвуют в тендерах на перевозки в Пардубицком регионе.

Источник: novinky.cz

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Темы
транспорт самоубийство Чехия
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