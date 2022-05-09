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Продолжается ремонт трамвайной линии возле Градчанской. Через неделю будет готово

Продолжается ремонт трамвайной линии возле Градчанской. Через неделю будет готово

anastasiia_kn 162
Трамвайная линия на улице Миледи Горакова между перекрестком Шпейхар и Пороховым мостом все еще ремонтируется. Сегодня утром возобновлено трамвайное движение в направлении Возовна Стршешовице – Летна, но маршрут из центра продолжат объезжать Градчанску через Пражский Град.
Продолжается ремонт трамвайной линии возле Градчанской. Через неделю будет готово

На этой неделе трамваи будут ходить в объезд, как и на прошлой неделе, в направлении Малостранска. Маршруты №1, 2, 8, 18, 20, 25, 26 и ночные рейсы 91, 96 и 97 вернутся к нормальной работе через неделю. Подробную информацию об ограничениях движения можно найти на сайте Пражской транспортной компании. Реконструкция Баррандовского моста начнется в ближайшие выходные.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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трамвай транспорт Чехия
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