Продолжается ремонт трамвайной линии возле Градчанской. Через неделю будет готово

Трамвайная линия на улице Миледи Горакова между перекрестком Шпейхар и Пороховым мостом все еще ремонтируется. Сегодня утром возобновлено трамвайное движение в направлении Возовна Стршешовице – Летна, но маршрут из центра продолжат объезжать Градчанску через Пражский Град.

На этой неделе трамваи будут ходить в объезд, как и на прошлой неделе, в направлении Малостранска. Маршруты №1, 2, 8, 18, 20, 25, 26 и ночные рейсы 91, 96 и 97 вернутся к нормальной работе через неделю. Подробную информацию об ограничениях движения можно найти на сайте Пражской транспортной компании. Реконструкция Баррандовского моста начнется в ближайшие выходные.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день