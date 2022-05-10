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В Чехии растет количество дезинформации в социальных сетях

В Чехии растет количество дезинформации в социальных сетях

420on.cz 545
По мнению 75% жителей Чехии, интенсивность и объем дезинформации в Чешской Республике возрастают. Большинство из них согласны с тем, что социальные сети преднамеренно делают ложные или эмоциональные сообщения видимыми и читаемыми.
В Чехии растет количество дезинформации в социальных сетях

Половина людей считает Чехию частью информационной войны, которую ведет Россия. Это показал опрос, проведенный Ipsos для Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

Агентство Ipsos провело вторую волну просов с 30 апреля по 5 мая. Первая волна была сделана примерно через месяц после того, как российская армия вторглась в Украину. Было опрошено 1026 человек старше 18 лет. Такой же опрос был проведен в Словакии, где в нем приняли участие 1029 жителей. Цель состояла в том, чтобы выяснить взгляды чехов и словаков на информационную войну.

«Если люди сталкиваются с дезинформацией о войне в Украине в социальных сетях, которую способны распознать, то чаще всего не реагируют на нее», — отмечают авторы исследования. Более 20% населения Чехии предупреждают свое окружение о том, что это дезинформация, но только 3% будут активно исправлять сообщения с дезинформацией в социальной сети.

3% респондентов заявили, что количество дезинформации сокращается. В Словакии 80% людей ощущают рост и усиление ложной информации. 2% считают, что количество таких сообщений снижается.

«По сравнению с прошлым месяцем в Чехии на пять процентных пунктов увеличилось количество тех, кто считает, что информационная война, связанная с конфликтом в Украине, является лишь предлогом для западных правительств для ограничения свободы слова и неудобных СМИ» — сообщили Мартин Комарек и Маркета Кнебликова из Ipsos. По их словам, такого мнения придерживается пятая часть чехов и трое из десяти словаков.

Как отмечают серверы NPR и Poynter, дезинформацию распространяют не только их создатели, но очень часто и сами пользователи. Наиболее распространенные мистификации и дезинформация о коронавирусе распространяются через социальные сети, такие как Facebook или Twitter. Хотя интернет-гиганты пытаются с этим бороться, пользователи им это осложняют. 

Они часто распространяют выдуманные новости — просто верят тому, что читают в Интернете. Не исключение и то, что некоторые сообщения набирают десятки и сотни тысяч перепостов. Неосознанно они помогают создателям дезинформации заработать хорошую сумму денег.

Подобные случаи глобального охвата — готовая золотая жила для создателей дезинформации. Они используют страхи и панику людей, чтобы направлять их на свои сайты. В результате они зарабатывают на показах рекламы миллионы долларов.

Помимо темы дезинформации, исследование также было сосредоточено на том, как население обеих стран воспринимает концепцию гарантированной конституцией свободы слова. Две трети чехов согласны с тем, что государство не должно, за исключением преступлений, наказывать за то, что люди думают, говорят или публикуют.

Тогда четверть населения Чехии согласна с утверждением, что гарантированная Конституцией свобода слова также означает, что политики могут намеренно лгать в публичных выступлениях. Такой же процент указывает на то, что средства массовой информации могут публиковать заведомо ложную информацию.

«Есть значительная группа людей, которые считают выполнением принципа конституционно гарантированной свободы слова еще и то, что они сами, политики или СМИ могут сознательно публиковать информацию, заведомо не основанную на истине. В Словакии эти цифры еще выше — там треть населения способна терпеть лживых политиков», — сказал Комарек.

Источник:  novinky.cz

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