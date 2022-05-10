На этой неделе в Чехии будет 30 градусов тепла, затем немного похолодает

​Самой теплой из следующих четырех недель должна стать текущая, следует из ежемесячного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). На этой неделе температура поднимется до 30 градусов тепла.

«Исходя из прогноза средненедельных температур, вероятно, что самой теплой будет первая неделя (с 9 мая), после чего наступит небольшое понижение температур, но в пределах нормальных значений для времени года», — отметили в ведомстве. метеорологи.

Синоптики предполагают, что ночная температура не должна опускаться ниже трех градусов на этой неделе. Днем будет около 25 градусов, в среду и четверг будет около 30 градусов.

Однако в четверг в республику придет холодный фронт с запада. С приходом холодного фронта температура упадет до 20 градусов и начнутся дожди.

В пятницу будет преимущественно облачно, местами осадки. Максимальная дневная температура составит 23 градусов тепла. В оба выходных дня будет в основном переменная облачность с дневными максимумами от 19 до 24 градусов.

Неделя с 16 по 22 мая начнется намного холоднее. Дневная температура понедельника прогнозируется в пределах от 14 до 19 градусов. Следующие несколько дней должны быть почти ясными или частично облачными. Утренние температуры будут колебатся в пределах от 5 до 12 градусов Цельсия, днем воздух прогреется 15 - 24 градусов.

На следующей неделе (23-29 мая) ожидается, что ночная температура составит около пяти градусов тепла, а днем будет от 16 до 23 градусов тепла. Метеорологи прогнозируют на этой неделе больше осадков.

С 30 мая по 5 июня потепления не ожидается. Средняя температура ночью должна составить 10 градусов тепла, днем будет до 26 градусов тепла.

Источник: novinky.cz

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