На этой неделе в Чехии будет 30 градусов тепла, затем немного похолодает

«Исходя из прогноза средненедельных температур, вероятно, что самой теплой будет первая неделя (с 9 мая), после чего наступит небольшое понижение температур, но в пределах нормальных значений для времени года», — отметили в ведомстве. метеорологи.
Синоптики предполагают, что ночная температура не должна опускаться ниже трех градусов на этой неделе. Днем будет около 25 градусов, в среду и четверг будет около 30 градусов.
Однако в четверг в республику придет холодный фронт с запада. С приходом холодного фронта температура упадет до 20 градусов и начнутся дожди.
В пятницу будет преимущественно облачно, местами осадки. Максимальная дневная температура составит 23 градусов тепла. В оба выходных дня будет в основном переменная облачность с дневными максимумами от 19 до 24 градусов.
Неделя с 16 по 22 мая начнется намного холоднее. Дневная температура понедельника прогнозируется в пределах от 14 до 19 градусов. Следующие несколько дней должны быть почти ясными или частично облачными. Утренние температуры будут колебатся в пределах от 5 до 12 градусов Цельсия, днем воздух прогреется 15 - 24 градусов.
На следующей неделе (23-29 мая) ожидается, что ночная температура составит около пяти градусов тепла, а днем будет от 16 до 23 градусов тепла. Метеорологи прогнозируют на этой неделе больше осадков.
С 30 мая по 5 июня потепления не ожидается. Средняя температура ночью должна составить 10 градусов тепла, днем будет до 26 градусов тепла.
Источник: novinky.cz
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