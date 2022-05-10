Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.95
USD
23.65
RUB
0.34
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 24 °C
На этой неделе в Чехии будет 30 градусов тепла, затем немного похолодает

На этой неделе в Чехии будет 30 градусов тепла, затем немного похолодает

420on.cz 223
​Самой теплой из следующих четырех недель должна стать текущая, следует из ежемесячного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). На этой неделе температура поднимется до 30 градусов тепла.
На этой неделе в Чехии будет 30 градусов тепла, затем немного похолодает

«Исходя из прогноза средненедельных температур, вероятно, что самой теплой будет первая неделя (с 9 мая), после чего наступит небольшое понижение температур, но в пределах нормальных значений для времени года», — отметили в ведомстве. метеорологи.

Синоптики предполагают, что ночная температура не должна опускаться ниже трех градусов на этой неделе. Днем будет около 25 градусов, в среду и четверг будет около 30 градусов.

Однако в четверг в республику придет холодный фронт с запада. С приходом холодного фронта температура упадет до 20 градусов и начнутся дожди.

В пятницу будет преимущественно облачно, местами осадки. Максимальная дневная температура составит 23 градусов тепла. В оба выходных дня будет в основном переменная облачность с дневными максимумами от 19 до 24 градусов.

Неделя с 16 по 22 мая начнется намного холоднее. Дневная температура понедельника прогнозируется в пределах от 14 до 19 градусов. Следующие несколько дней должны быть почти ясными или частично облачными. Утренние температуры будут колебатся в пределах от 5 до 12 градусов Цельсия, днем воздух прогреется 15 - 24 градусов.

На следующей неделе (23-29 мая) ожидается, что ночная температура составит около пяти градусов тепла, а днем будет от 16 до 23 градусов тепла. Метеорологи прогнозируют на этой неделе больше осадков.

С 30 мая по 5 июня потепления не ожидается. Средняя температура ночью должна составить 10 градусов тепла, днем будет до 26 градусов тепла.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
«Летняя» погода в Чехии наступит уже на следующей неделе
05.05.2022 13:01 Общество
«Летняя» погода в Чехии наступит уже на следующей неделе
2324
7 апреля в Чехии опять будет дуть сильный ветер
06.04.2022 14:44 Общество
7 апреля в Чехии опять будет дуть сильный ветер
1079
Сегодня на Снежку обрушился ураганный ветер с порывами 128 км/ч
05.04.2022 10:21 Общество
Сегодня на Снежку обрушился ураганный ветер с порывами 128 км/ч
1088
В Чехии на выходных ожидается снег
01.04.2022 18:03 Общество
В Чехии на выходных ожидается снег
3379
Последние новости:
10
мая
ВИДЕО: Полиция задержала торговца наркотиками в Чехии. Он зарабатывал сотни тысяч за одну сделку
10.05.2022 15:40 Общество
ВИДЕО: Полиция задержала торговца наркотиками в Чехии. Он зарабатывал сотни тысяч за одну сделку
1
Украинская писательница, нашедшая убежище в Чехии: «Все, что остается, — это жить»
10.05.2022 13:31 Общество
Украинская писательница, нашедшая убежище в Чехии: «Все, что остается, — это жить»
211
В Чехии отвергнутый девушкой мужчина жестоко избил двух молодых людей
10.05.2022 12:42 Общество
В Чехии отвергнутый девушкой мужчина жестоко избил двух молодых людей
482
Чешские СМИ о параде на Красной площади 9 мая в честь Дня Победы: «Путин ничем не удивил»
10.05.2022 11:47 Политика
Чешские СМИ о параде на Красной площади 9 мая в честь Дня Победы: «Путин ничем не удивил»
702
Желание помогать украинцам угасло. Прага начнет платить волонтерам
10.05.2022 11:19 Общество
Желание помогать украинцам угасло. Прага начнет платить волонтерам
1470
Инфляция в Чехии в апреле выросла до 14,2 процента
10.05.2022 09:30 Экономика
Инфляция в Чехии в апреле выросла до 14,2 процента
445
Единый налог для индивидуальных предпринимателей в Чехии уже не будет одинаковым для всех
10.05.2022 09:17 Экономика
Единый налог для индивидуальных предпринимателей в Чехии уже не будет одинаковым для всех
581
В Чехии растет количество дезинформации в социальных сетях
10.05.2022 08:17 Общество
В Чехии растет количество дезинформации в социальных сетях
786
09
мая
Продолжается ремонт трамвайной линии возле Градчанской. Через неделю будет готово
09.05.2022 16:36 Общество
Продолжается ремонт трамвайной линии возле Градчанской. Через неделю будет готово
582
Полиция Праги ищет мужчину, который пытался изнасиловать женщину в её квартире
09.05.2022 16:22 Общество
Полиция Праги ищет мужчину, который пытался изнасиловать женщину в её квартире
1530


Мобильная версия