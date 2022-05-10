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МВД Чехии хочет ужесточить паспортный контроль беженцев и изменить форму финансовой помощи

МВД Чехии хочет ужесточить паспортный контроль беженцев и изменить форму финансовой помощи

420on.cz 765
Министерство внутренних дел готовится ужесточить паспортный контроль для беженцев, прибывающих из Украины. Глава МВД Вит Ракушан сообщил журналистам, что обсуждается также изменение денежной помощи беженцам, которая сейчас составляет 5000 крон, на натуральную форму.
МВД Чехии хочет ужесточить паспортный контроль беженцев и изменить форму финансовой помощи

Позже он сообщил серверу Blesk.cz, что для получения гуманитарной помощи заявитель должен иметь в паспорте штамп о пересечении границы Украины. «Это правило должно применяться со следующего понедельника», — сказал он.

По его словам, также может быть изменена форма выплата пособий. Губернатор Пардубицкого края Мартин Нетолицкий выступил с предложением унифицировать размер пособий.

«Я попросил министра предложить переговоры об унификации размера пособий в отдельных заинтересованных европейских странах. В нашей стране беженцы получают по 5000 крон на человека, в Венгрии – 75 евро (около 1900 крон). Также стоило бы рассмотреть их градацию по возрасту», — сказал губернатор.

Ракушан также указал на возможность того, что первое финансовое пособие может быть заменено на натуральное, когда беженцы будут получать основные продукты питания.

Конкретные варианты министры обсудят на пленарном заседании Палаты депутатов сегодня, 10 мая, в 18.00, а также ответят на вопросы депутатов.

Это шаги в ответ на проблемы, связанные с миграцией цыган из Украины. Министр заявил на пресс-конференции, что регионы должны искать жилье для цыганских беженцев, потому что регионы не приняли предложение предоставлять для жилья государственные объекты. Только часть регионов предоставляет жилье цыганским семьям из Украины.

Он повторил сегодня, что беженцы-цыгане часто имеют двойное гражданство и, как граждане Венгрии, не имеют права получать финансовую помощь в Чешской Республике. «Лучше, чтобы в Чехию не приезжали люди, не имеющие права на помощь», — сказал Ракушан о запланированных переговора с Венгрией. После лояльности в первые месяцы конфликта в Украине, когда паспорта беженцев строго не проверялись, МВД хочет, чтобы чиновники проверяли штампы о въезде в Евросоюз. Идут переговоры с Минтрансом о возможности предоставления транспорта для людей, которые не имеют права на помощь в Чешской Республике, в страну их жительства.

Волна миграции из Украины может принести пользу Чехии примерно в 2025 году, заявил сегодня в Палате депутатов Вит Ракушан. По его словам, это следует из базового экономического баланса, который является частью стратегии правительства по управлению миграцией. 

Правительство утвердило стратегические приоритеты для борьбы с волной беженцев в середине апреля, предоставив МВД роль координатора в этом случае. По заявлению правительства, стратегия подлежит дальнейшей корректировке после обсуждений, в том числе переговоров в Палате депутатов. 

 Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
беженцы Чехия Министерство внутренних дел Украина цыгане финансовая помощь
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