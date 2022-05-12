В Чехии во время земляных работ нашли 2000 боевых гранат и гранатометы

​Более 2000 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны были обнаружены в среду рабочими во время земляных работ в районе Зноймо. Пиротехники обезвредили гранаты на месте, а найденные гранатометы увезли.

«Во время земляных работ мы обнаружили 92 гранатомета времен Второй мировой войны («панцерфуусты») и 2000 ручных гранат, в основном немецкого и венгерского производства. Пришлось утилизировать гранаты на месте», — сказал пиротехник.

«Большая часть территории уже была раскопана, сейчас мы находимся в соседнем поле, где пожарные вырыли для нас четыре ямы, и пиротехники постепенно клали в эти ямы найденные боеприпасы. После этого будет произведен безопасный выстрел», — сообщили в полиции.

Гранатометы будут перевезены на склад боеприпасов и впоследствии утилизированы. По данным полиции, никто не пострадал, ущерб не причинен.

Источник: novinky.cz