Медработники из Украины ищут работу

Сотни украинских беженцев, в большинстве случаев — женщин, которые работали врачами, дантистами или медсестрами до начала войны, ищут работу. Это следует из данных Общества общей медицины, которое предлагает местным врачам взнос в размере 10 000 крон при трудоустройстве украинских коллег.

Возникает большое несоответствие. В то время как зафиксировано около 260 соискателей, работу им предложили менее десяти чешских врачей. Среди них была врач из Устецкого края, которая пожелала остаться анонимом:

«У меня есть медсестра, которая говорит на украинском и русском языках. Я говорю по-русски, поэтому у нас нет проблем с общением», — описала она. — «Когда приходит кто-то из пациентов, она может ввести его данные в компьютер, узнать основную историю болезни и потом просто сказать мне, с какой проблемой он пришел», — пояснила врач, добавив, что медсестра помогает ей несколько часов в неделю. Она также довольна сотрудничеством, потому что к ней обращаются пациенты из Украины.

Для взрослых с визой защиты университетская больница общего профиля в Праге с 4 мая открыла кабинет врача общей практики. Беженцы могут прийти на профилактический осмотр, предоперационное обследование или, например, при простуде.

В ассоциации «Доктор Чехов» также собирают данные о медиках из Украины. По словам ее председателя Ольги Жерносек, более 500 украинцев заинтересованы работать в сфере здравоохранения в Чехии. «Самая большая проблема — языковой барьер. Поэтому они стараются как можно быстрее выучить чешский язык и искать работу и вне здравоохранения, где знание языка не требуется. Но понятно, что они хотят вернуться в свою профессию как можно скорее», — сказала Жерносек.

Но существует разрыв между спросом и предложением. Врачи общей практики пока не спешат размещать вакансии с частичной занятостью, но 11 беженцев, рботавших в сфере здравоохранения, трудоустроили в университетскую больницу в Мотоле:

«Пока мы нанимаем их на административные должности или на вспомогательную работу в здравоохранении», — сообщила пресс-секретарь больницы Павлина Данкова. Они помогают им получить разрешение на медицинскую профессию.

Также рассматривалась возможность упрощения системы аккредитации, чтобы отдельные специалисты также могли предлагать стажировки в своих кабинетах. По словам Ольги Жерносек, в некоторых аккредитованных больницах уже нет свободных наставников, и на предложения откликаются отдельные специалисты:

«Нам звонят директора частных клиник: физиотерапевты, ревматологи, поликлиники или даже офтальмологи. Спрос со стороны амбулаторных специалистов большой и у них есть где обучать».

По словам руководителя Ассоциации амбулаторных специалистов Зорьяна Йойека процесс аккредитации сложный и не может быть упрощен. Кроме того, это скорее применимо к крупным стационарным учреждениям, где больше возможностей для проверки знаний врача.

Однако в Польше условия настолько упростились, что украинские медицинские работники могут быть привлечены немедленно и в полном объеме.

Источник: novinky.cz

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