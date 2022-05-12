В Чехии обнаружена дифтерия

Редкая форма дифтерии обнаружилась у пациентки из Высочины, в последний раз заболевание возникло в Чехии в 1995 году. Источником инфекции, вероятно, было домашнее животное, сообщил в четверг Государственный институт общественного здравоохранения.

«Заразилась пациентка с иммунодефицитом и другим хроническим заболеванием. Сразу успокоим общественность, что это действительно редкий случай», — сказала директор Государственного института общественного здравоохранения Барбора Мачкова.

По ее словам, заражение не связано с поездкой больной за границу или контактом с иностранцем. «Предполагаемый источник инфекции — домашний питомец», — добавила она.

«Мы получили образец в нашей лаборатории 20 апреля 2022 года. Это уникальный случай обнаружения этого типа бактерий в Чешской Республике», — описывает руководитель Национальной справочной лаборатории по коклюшу и дифтерии Яна Завадилова.

Последний случай дифтерии был зарегистрирован в Чехии в 1995 г., а последние два случая смерти от дифтерии зарегистрированы в Чехословакии в 1969 г.

Обязательная вакцинация снизила заболеваемость

«Возникновение случаев дифтерии в нашей стране значительно сократила обязательная вакцинация, которая началась в 1946 году. Риск заражения в целом увеличивается с возрастом, со снижением количества защитных антител после вакцинации, и в основном связан с контактом с непривитыми людьми или выездом за границу», — поясняет врач Катержина Фабианова.

После того, как подтвердился диагноз дифтерии, Областная санитарно-эпидемиологическая станция в районе Высочина начала эпидемиологическое расследование. «Поскольку это пожилой пациент, круг общения очень закрытый, пока проверяют до десяти человек, и мы предполагаем, что он не будет расширятся», — Яна Бёмова, пресс-секретарь Областной санитарно-гигиенической станции края Высочина.

По ее словам, у людей, которые были в контакте с больным, пока не проявляются какие-либо симптомы заболевания. Инкубационный период заболевания составляет от двух до пяти дней. «Мы предполагаем, что у них, вероятно, уже бы проявилась болезнь, но, конечно, они находятся под наблюдением своих врачей общей практики», — добавила Бёмова.

Дифтерия может принимать различные клинические формы и при раннем обнаружении хорошо поддается лечению антибиотиками. Начинается чаще всего с лихорадки, слабости и боли в горле, а со временем на слизистой появляются бело-желтые участки, которые не могут быть удалены без повреждения тканей и могут распространяться.

Ларингеальная форма дифтерии раньше вызывала опасения в отношении младенцев и маленьких детей. Она начиналась с хрипов и кашля, продолжая распространяться на нижние дыхательные пути. С появлением большого отёка пациент также мог задохнуться.

Если больного не начать лечить вовремя, токсины попадают в кровоток и повреждают клетки сердца, почек и некоторые нервные волокна. Назальная форма инфекции протекает легче и проявляется кровянистыми или гнойными выделениями.

Источник: novinky.cz

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