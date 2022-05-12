Сокращается количество студентов технических специальностей. В 2021 году их стало даже меньше, чем будущих медиков

Количество студентов технических специальностей в вузах за последнее десятилетие неуклонно снижалось, в прошлом году впервые в истории технические специальности изучало меньше людей, чем медицинские направления. В то же время 20 лет назад количество студентов технических специальностей почти в три раза превышало количество студентов медицинских вузов. Об этом в четверг сообщило Статистическое управление Чехии. В прошлом году вузы посещало более четверти миллиона студентов.

По данным Чешского статистического управления, в прошлом году университеты посещали 304 000 студентов, что примерно на 4 000 больше по сравнению с прошлым годом и примерно на 100 000 больше, чем в начале этого века. Количество студентов университетов постепенно и значительно увеличивалось с 2001 по 2010 год, когда оно почти удвоилось. К 2019 году количество студентов вузов сократилось на 27%. Статистики заявили, что за последние два года количество снова начало расти, добавив, что сокращение числа студентов университетов в период с 2010 по 2019 год коснулось только чешских студентов и было связано с демографическим развитием.

Что касается отдельных областей университетов, то в прошлом году больше всего людей, почти 63 000 человек, было зачислено на специальности, связанные с бизнесом, управлением и правом, в то время как наименьший интерес был к сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыболовству и ветеринарии, которые заинтересовало около 12 000 студентов.

За последние 20 лет наиболее значительно возрос интерес к изучению информационных и коммуникационных технологий. Число таких студентов увеличилось в три раза. Почти в 2,8 раза стало больше студентов вузов, изучающих сферы услуг. В других областях также зафиксировано большее количество студентов, за исключением технических наук, производства и строительства, где в прошлом году было на четверть меньше студентов, чем в 2001 году, около 38 000 человек. Кроме того, в прошлом году 39 400 человек изучали медицинские и социальные услуги, что на 122% больше, чем 20 лет назад.

Вендула Кашпарова добавила, что количество студентов, обучающихся техническим наукам, производству и строительству, ежегодно уменьшается в течение последних десяти лет, тогда как в прошлом году их было на 40% меньше. «В прошлом году впервые на технических специальностях было зарегистрировано меньше студентов, чем на медицинских», — сказала Кашпарова. По данным ČSÚ, например, в 1980 г. технические специальностив чешских университетах окончили 6500 студентов по сравнению с примерно 2000 выпускниками медицинских наук и наук; десятью годами ранее это соотношение было примерно 4000 на 1000 в пользу технических наук.

По данным ČSÚ, с 2004 года среди студентов вузов преобладают женщины, а за последние три года в вузах их на четверть больше, чем мужчин. В прошлом году среди студентов университетов было около 169 000 женщин и 135 000 мужчин.

По мере увеличения числа студентов университетов увеличивается и количество иностранцев в университетах Чешской Республики. Наибольшую долю среди иностранных студентов чешских вузов уже давно составляют словаки, которых в прошлом году было 20 914 человек. Из-за политической ситуации в ближайшие годы можно ожидать снижения количества российских студентов и, наоборот, увеличения количества украинских студентов, добавляют статистики.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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