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Печальный рекорд: мошенники выманили у жительницы Чехии 4,5 миллиона крон

Печальный рекорд: мошенники выманили у жительницы Чехии 4,5 миллиона крон

420on.cz 252
Интернет-мошенники обманули женщину из Чешских Будейовиц. В беседах с ней они выдавали себя за инженера-нефтяника, военного врача или обещали выгодные сделки с виртуальной валютой биткоин. Женщина перечисляла мошенникам суммы, которые они просили, и в итоге потеряла почти 4,5 миллиона крон.
Печальный рекорд: мошенники выманили у жительницы Чехии 4,5 миллиона крон

Йиржи Мацнер, пресс-секретарь полиции Южной Чехии, сообщил об этом в четверг. Женщина якобы хотела начать новую жизнь после развода и начала общаться с разными людьми в социальных сетях.

«В прошлом году она познакомилась с Дэнни в Facebook, он представился инженером-нефтяником, работающим на корабле в Турции, и говорил, что сам заботится о своем больном сыне. Жена морально поддерживала его, общаясь с ним на английском языке. Они также обменялись видео. Со временем, как друг, он предложил ей возможность инвестировать в операции с биткоинами», — сказал Матцнер, добавив, что женщина отправила мошеннику более двух миллионов крон.

Таким же образом женщина познакомилась с другими виртуальными “друзьями” — Роди, Оли и Энди.

«К примеру, один из них выдавал себя за армейского врача. Мошенники всегда что-то обещали, например, совместные предприятия в Чехии, и истории их жизни были интересными и трогательными. В итоге все оказалось просто хорошо продуманной аферой. В общей сложности эти друзья лишили женщину 4,5 млн крон, работая удаленно», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что обманутая женщина является рекордсменкой в ​​регионе по сумме, которую у нее отобрали интернет-мошенники.

Источник: novinky.cz

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Темы
мошенничество Чехия интернет социальные сети
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