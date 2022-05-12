Чешские вузы должны предложить россиянам и белорусам альтернативу при обучении

Студентам из России и Белоруссии, учеба которых будет считаться рискованной из-за международных санкций, вузы должны предложить индивидуальный план обучения или порядок приема на другую профильную программу обучения. По данным министерства, прекращение обучения не допускается в качестве решения.

В начале апреля представители чешских вузов запросили у Минобразования методику, которая бы разъяснила возможности продления виз для студентов из России и Белоруссии, а также определила, студенты каких именно высших учебных заведений не смогут продолжить обучение. Тогда ректоры заявили, что из соображений стратегической безопасности государства, например, сферы безопасности и информационных технологий могут быть закрыты для россиян и белорусов.

Пресс-секретарь Министерства образования Анета Леднова заявила, что области обучения не будут определены широко. По ее словам, вузы контролируют свои учебные программы на основании указаний Управления финансового анализа (FAU).

Например, передача некоторой информации при обучении или исследованиях может быть рискованной: «Это применимо к подавляющему большинству преимущественно докторских программ. На основе этого анализа университеты затем выбирают конкретных студентов, и их потенциальный риск еще предстоит тщательно обсудить с FAU, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия», — сказала Леднова.

Университеты получили письмо на эту тему от заместителя министра Радки Вилдовой. По данным министерства, конкретные студенты, учеба которых может быть оценена как рискованная, не будут исключены.

«Возможность окончания обучения не допускается как инструмент решения данной проблемы. На первом этапе соответствующий вуз, безусловно, должен искать решение в виде индивидуального плана обучения или путем предоставления процедуры приема на другую программу обучения. Только если эти альтернативы окажутся невозможными, в крайнем случае обучение может быть прервано», — сказала Леднова. Этот подход будет применяться в течение всего срока действия санкций.

Студенческая палата Совета вузов заявила, что согласна с предложенным решением.

Источник: irozhlas.cz