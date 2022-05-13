Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.

«Мы задержали 24-летнюю женщину и ее друга. Судмедэксперты несколько часов искали новорожденного ребенка. Мы обыскали территорию вокруг дома, контейнеры и канализацию. Вечером мы произвели обыск в квартире женщины. Однако найти новорожденного нам не удалось», — заявила пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова.
В четверг чешские СМИ сообщили, что полиция узнала об этом случае от врача больницы в Кромержиже. Пациентка пришла туда сразу после родов, но у нее не было с собой ребенка. Затем она покинула больницу.
Источник: novinky.cz