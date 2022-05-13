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Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.

Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.

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В пятницу полиция опубликовала дополнительную информацию по делу об убийстве новорожденного в Кромержиже. Подозреваемой оказалась 24-летняя женщина. Однако полиция так и не нашла новорожденного.
Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.

«Мы задержали 24-летнюю женщину и ее друга. Судмедэксперты несколько часов искали новорожденного ребенка. Мы обыскали территорию вокруг дома, контейнеры и канализацию. Вечером мы произвели обыск в квартире женщины. Однако найти новорожденного нам не удалось», — заявила пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова.

В четверг чешские СМИ сообщили, что полиция узнала об этом случае от врача больницы в Кромержиже. Пациентка пришла туда сразу после родов, но у нее не было с собой ребенка. Затем она покинула больницу.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия дети преступность
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